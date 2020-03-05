Эрдоган надеется, что переговоры с Путиным помогут разрешить эскалацию в Идлибе

Москва, 5 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что итоги их сегодняшних переговоров помогут решить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, на сегодняшний день Идлиб является последним анклавом террористов в Сирии. В январе 2020 года террористы атаковали мирных жителей, чтобы защитить население и отвоевать свои территории Сирийская арабская армия начала в районе операцию «Заря в Идлибе» против экстремистов.

При этом Турция оказывает содействие боевикам, снабжает техникой и вооружением и считает, что не нарушает свои международные обязательство, называя террористов «умеренной оппозицией».

27 февраля военнослужащие Турции попали под обстрел САА. В результате более 30 турецких солдат погибли. В Минобороны РФ тогда заявили, что военные Турции находились на позициях террористов, где их не должно было быть. Все турецкие солдаты, которые находились на наблюдательных постах, не пострадали и им была обеспечена полная безопасность.