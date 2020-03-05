Россияне выиграют от новой системы оплаты отпусков и декретов

В России предлагается возложить обязанности по оплате больничных листов, декретных и очередных отпусков на Фонд социального страхования (ФСС). Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, почему работники выиграют от новой системы выплат.

В правительстве сообщили, что сейчас законопроект находится на стадии доработки в Минтруде и должен быть внесен в Госдуму до конца этого года. В качестве цели инициативы декларируется обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров.

Таким образом, работодатель больше не будет вынужден выплачивать все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также оплачивать отпуска сверх установленных Трудовым кодексом.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года», — сообщает пресс-служба кабмина.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о своем отношении к предлагаемым изменениям трудового законодательства.

«Дело это не новое, так как пилотный проект был запущен в России еще в 2011 году. Поначалу регионы выбирались по принципу наименьшей экономической активности — где меньше фонды оплаты труда и количество работодателей. У нас 69 регионов России уже подключено к этому пилотному проекту. С 1 июля подключается еще восемь. Напоследок остаются самые крупные регионы, где представлено наибольшее количество работодателей и наибольшие фонды оплаты труда. Как показала практика, ФСС никоим образом не смог сэкономить свои средства», — сообщила Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей.

Парламентарий также рассказала, что после ряда банкротств крупных организаций, которые не смогли обеспечить положенные выплаты своим сотрудникам, было предложено передать ответственность за это Фонду социального страхования.

«За счет того, что большинство регионов уже были в зоне действия прямых выплат, люди не пострадали, в том числе беременные женщины. Все получили выплаты в достаточно краткие сроки», — сказала она.

Система прямых выплат страхует работника от различных ситуаций, в которых он может оказаться без положенной по закону поддержки, утверждает депутат.

«Она защищает не только от банкротства и ликвидации организации, но и от бухгалтерских ошибок, каких-то просчетов, неумения что-то делать. Работодатель здесь ничего не теряет. Он как перечислял страховые взносы в ФСС, отправлял отчеты, так он и будет продолжать это делать. А работники действительно выигрывают», — добавила Бессараб.

Ранее портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто сотрудники обращаются за разъяснениями по поводу порядка начисления отпускных выплат. В опросе приняли участие 1600 россиян, за последние 12 месяцев ходивших в ежегодный оплачиваемый отпуск. По результатам исследования стало ивзестно, что 30% россиян обращались к бухгалтерам и кадровикам с просьбой разъяснить порядок начисления отпускных.