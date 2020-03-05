Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих Турции в Сирии

Москва, 5 марта. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. В ходе переговоров в четверг глава государства уточнил, что это большая потеря.

«В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии», — подчеркнул он и добавил, что «гибель людей — это всегда большая трагедия».

Путин напомнил, что никто, в том числе правительственные войска Сирии, не знал о местонахождении турецких военных. Президент подчеркнул, что уже говорил этого Эрдогану в ходе разговора по телефону.

Ранее Кремль сделал заявление о гибели турецких военных в Идлибе. В нем говорилось, что турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов.

28 февраля на фоне обострения обстановки в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину.В ходе беседы по телефону стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях урегулирования обстановки на северо-западе Сирии.

Обстановка в сирийском Идлибе резко обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции сирийской армии. Сирийские военные открыли ответный огонь. Вместе с боевиками под огонь попали и турецкие военнослужащие, 33 из них погибли, также более 30 были ранены. Стало известно, что военные Турции вообще не должны были находиться на территории, где проходили бои.