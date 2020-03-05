Обновление системы: в Азербайджане ждут решения КС по выборам

Конституционный суд Азербайджана решит судьбу итогов досрочных выборов в местный парламент, прошедших 9 февраля 2020 года. 5 марта пройдет заседание, посвященное проверке и утверждению соответствующих документов.

«Судебное заседание по особому конституционному производству, связанное с проверкой документов, представленных ЦИК Азербайджана в Конституционный суд в связи с проведенными 9 февраля 2020 года внеочередными выборами в Милли Меджлис1, и утверждением итогов выборов, состоится 5 марта», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, выборы прошли с явкой 46,84%. При этом, по 328 избирательным участкам результаты были аннулированы.

Федеральное агентство новостей обсудило ситуацию, складывающуюся в Азербайджане после парламентских выборов, со специалистом по Южному Кавказу и Ближнему Востоку, политологом из Азербайджана Тофигом Аббасовым.

— Почему выборы в парламент Азербайджана прошли досрочно?

— Это была инициатива правящей партии. В стране возник запрос на реформы. Все: и власти, и дети властей ощутили в себе необходимость переформатироваться, подстроиться под новую волну, стать более динамичным в плане инновационных перемен. Это касается и судебной системы, и системы исполнительной власти, и других инстанций.

Но сами партийцы из партии «Ени Азербайджан» объяснили свой вердикт тем, что они добровольно распускают парламент, потому что их там было большинство, и они видят необходимость в том, чтобы создать более прагматичный новый парламент и подстроить его под требования нового времени. В парламенте заседают совершенно неинициативные великовозрастные депутаты, не отвечающие актуальным реалиям, и лучше бы их заменить.

— Парламент обновился в итоге примерно на 35%. Это тот результат, который ожидался или же расчет был на более серьезное обновление?

— Сейчас в Азербайджане проходит общенародная дискуссия, повсеместно проходят дебаты. Оправдались надежды или нет — вот в чем вопрос… Дело в том, что многие ретрограды, которых народ не хотел видеть в парламенте, пытались пробиться в новый парламент. Понятно, что никаких запретов не было, никто никому не мог запретить попробовать снова. Но при этом больше сорока депутатов — новые лица.

ЦИК разорался по округам. Было очень много обращений, жалоб, и президент и другие официальные лица выступили по этому поводу, признав, что не обошлось без фальсификаций. После работы в усиленном режиме ЦИК вынес вердикт по каждому обращению. В ряде округов, а также на участках, итоги были аннулированы.

— А как вам кажется, с чем связано такое большое количество опротестований, вызванных нарушениями. Почему это произошло?

— Ответить на этот вопрос очень сложно. Сами понимаете, что избирательный процесс — это соревновательная среда. В каком-то смысле это — состязание, где каждый пытается добиться результата всеми доступными и недоступными методами. И, конечно, многие из критиков нашей власти, и находящиеся вне Азербайджана, и внутри страны, склонны считать, что власть в этом была заинтересована.

Скажу вам точно, что власть в этом абсолютно не была заинтересована, иначе вообще бы не пошла на этот шаг и не объявила бы новые выборы. Я думаю, что и в системе государственного управления, и в исполнительной власти, конечно же, были силы, недовольные этим. Скорее всего, дала о себе знать сила сопротивления т. н. старых партократов.

Это люди, которые были в советское время на высоких должностях и осуществили трансферт. А потом получилось так, что и в новое время они оказались впереди всех. Не исключено, что отдельные группы организовались, чтобы дать последний бой.

Это люди с не очень хорошим бэкграундом, послужным списком. Они в старом парламенте работали скорее на себя, чем на общество — своих избирателей. И им, видимо, нравилась эта позиция, этот статус, который дает определенные преимущества, преференции и т.д. Они посчитали, что это их последний шанс, надо «нажать на все кнопки», включить все рычаги, чтобы отбить свои позиции.

Я только с этим связываю такое количество нарушений.

— Скажите, а раньше в Азербайджане на выборах бывало так, чтобы было такое большое количество нарушений, и, соответственно, опротестовывались итоги? Или это первый раз так?

— Раньше, конечно, тоже были обращения в местные и центральные избирательные комиссии. Даже когда мы все жили в советской системе! И в советские годы тоже повсеместно были нарушения, фальсификаты, когда выборные процессы превращались в самую настоящую кампанейщину.

В новое время, в 90-х, в Азербайджане прошли первые парламентские выборы, тогда же был проведен референдум, была принята новая конституция.

Сейчас та самая «палочная система» доживает свой век. Приведу вам такой пример. У нас в новом парламенте избирался человек, который считается оппозиционером. Он выиграл в честной борьбе, но тоже обратился в ЦИК с претензией, заявив, что не нуждался в дополнительных голосах. Мол, «почему кто-то решил, что он может сослужить мне «добрую службу и приукрасить мои показатели». Это обращает на себя внимание, если мы говорим о борьбе старого с новым, о том, как новое не хочет этих пережитков старого времени. Вот, появился такой человек, который выиграл эти выборы в честной борьбе, причем его победу признали все, но он обратился в ЦИК с требованием, чтобы расследовали ситуацию, когда ему прибавили дополнительные очки.

Вот такая среда у нас. Это все трудно изживается, но, тем не менее, борьба старого с новым всегда сопровождается издержками. Естественно, мы должны делать все для того чтобы голосование и подсчет голосов проходили в прозрачном режиме. У нас есть много талантливых, подготовленных, сильных людей, которые не нуждаются в «медвежьих услугах».

Поэтому, отвечая на вопрос, я хочу сказать, что да — и в советские, и в постсоветские года было, но постепенно все это изживается, люди мыслят по-другому. Сейчас век информационных технологий, мы переживаем четвертый этап промышленной революции, когда новое мышление во всем дает о себе знать. И поэтому люди, которые работают с информационно-коммуникационной технологиями, понимают, что инновации нужны.

Эти инновации, естественно, обнажают всю сущность того, что происходит вокруг нас, поэтому многие не хотят быть причастными к неким уродливым, нежелательным процессам.

— Сейчас все ждут решения Конституционного суда по итогам выборов. Какие у вас лично прогнозы относительно предстоящего решения КС Азербайджана?

— Я думаю, что Конституционный суд после всего, что представлено комиссиям, а представлены вещественные доказательства нарушений и т. д., естественно, примет объективные решения. Нельзя закрывать глаза на очевидные правонарушения, надо наказывать виновников, чтобы далее никому повадно не было. Мне кажется, это единственный вариант. Даже президент в обращении об этом сказал, чтобы все обращения были рассмотрены от и до, и чтобы ничего не утаивалось, чтобы все поняли, что закон у нас работает, и в дальнейшем в ходе выборных процессов нельзя будет мириться с вопиющими фактами фальсификаций, нарушений и т. д.

1 Организация запрещена на территории РФ.