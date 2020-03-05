Отправленный в отставку украинский министр просится обратно

Киев, 5 марта. Бывший министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет может продолжить работать в правительстве.

«Что касается моих планов. Большая часть проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничего так не травмирует, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу», — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

Кроме того, он выразил благодарность своим бывшим коллегам, отметив, что работа в правительстве была непростой и они совершили не мало ошибок, однако все равно принесли пользу Украине.

В комментариях к публикации подписчики поддержали экс-министра, назвав его единственным профессионалом в предыдущем составе правительства и единственным министром, о чьей отставке они сожалеют. Также в Сети появилась петиция за восстановление Дубилета в должности министра, передает «Украина.ру».

«Единственный профи в этом балагане», — выразили уверенность подписчики.

Напомним, 4 марта состоялось внеочередное заседание Верховной рады Украины, в ходе которого депутаты утвердили новый состав правительства. Дубилет не вошел в состав нового украинского правительства.