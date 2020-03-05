Туристы случайно сфотографировали самую засекреченную подлодку в мире

Москва, 5 марта. Американский журнал Forbes опубликовал на своем сайте снимок одной из наиболее засекреченных подводных лодок в мире.

На кадрах запечатлена подлодка Delfin, которая является единственной субмариной в составе флота Кубы. Ранее было известно только одно фото подлодки, причем изображение было плохого качества.

«Две фотографии за 15 лет, вот это секретность! У нас также есть несколько коммерческих спутниковых снимков и несколько упоминаний в кубинских источниках, однако мы мало что знаем о ней», — говорится в статье.

Любопытно, что снимок был отснят совершенно случайно, а люди, сделавшие его, даже не подозревали о ценности фотографии.

«Когда туристы фотографировали живописную гаванскую гавань, они не осознавали интеллектуальную ценность того, что они захватывали. В тени у пирса, за пальмой, пряталась одна из наименее фотографируемых подводных лодок в мире», — пишут журналисты Forbes.

#SubMonday in case you missed it yesterday, new image reveals #Cuba Delfin class #Submarines. Been waiting years for a set of photos like this. #OSINT for the win. https://t.co/FpN3lgWEqi — H I Sutton (@CovertShores) March 2, 2020

Авторы материала отмечают, что кубинский флот продолжает держать на вооружении старую советскую технику. Кроме того, на «острове свободы» используют самодельные торпедные аппараты и переоборудованные рыболовецкие траулеры. По мнению издания, Delfin также был собран кустарным способом местными кубинскими специалистами.

Несмотря на это, американские журналисты признают, что даже устаревшие и технически несовершенные подлодки могут быть опасны, о чем, в частности, говорит потопление южнокорейского корвета «Чхонан» в 2010 году, предположительно совершенного субмариной КНДР.