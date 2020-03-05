Звезда «Сватов» Добрынин напугал поклонников исхудавшим видом

Москва, 5 марта. Популярный российский актер и звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин напугал поклонников своим внешним видом. Фанаты переживают за здоровье кумира.

В социальных сетях появились кадры со спектакля «Близкие люди», в котором, кроме Добрынина, заняты его коллега по «Сватам» Людмила Артемьева. На снимках с поклонниками артист улыбчив, но сильная худоба кумира встревожила интернет-пользователей.

Некоторые из поклонников предположили, что причиной такого нездорового вида звезды могла стать серьезная болезнь. Другая часть фолловеров не исключила, что такой вид артиста спровоцирован усталостью.

Внешность Добрынина зачастую обсуждается на просторах Интернета. В конце января поклонники огорчились, увидев обрюзгшего и постаревшего артиста.

Напомним, в настоящее время съемочная группа завершила работу над зимней частью сериала. Работа над проектом возобновится летом, в этот период кинематографисты доснимут недостающие эпизоды.

Съемки «Сватов-7» проходили в Белоруссии не далеко от столицы страны Минска. Место обитания съемочная группа изменила из-за проблем, обусловленными политической ситуаций не Украине, где раньше снимали картину. Несколько лет назад съемки «Сватов» пришлось приостановить, поскольку многим российским артистам было запрещено посещать украинскую территорию.