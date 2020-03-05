Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Москва, 5 марта. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что обыски в номерах российских биатлонистов на минувшем чемпионате мира могли быть спровоцированы словами бывшего спортсмена Александра Тихонова.

«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках», — сообщил Губерниев.

Фрагменты этих документов он пообещал опубликовать уже сегодня. Девушкой, о которой говорит Губерниев, является антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен. Обыски проводились в номерах биатлонистов с ее подачи.

Полиция нагрянула в номера Александр Логинова и его личного тренера Александра Касперовича утром 22 февраля. По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, обыски были связанны с тем, что у Касперовича отсутствовала аккредитация на чемпионат мира, а Логинов в прошлом был фигурантом допингового дела.

Напомним, что в результате инцидента Логинов, заработавший золото в спринте и бронзу в гонке преследования, отказался от заключительной гонки турнира — масс-старта.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил Губерниеву на выпад в свой адрес и нелестно отозвался о комментаторе.

«Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев», — заявил Тихонов.

Спортсмен считает, что комментатор ищет возможность его задеть при любом удобном случае.