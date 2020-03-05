Миро предложила слишком старой для премии «Муз-ТВ» Кудрявцевой устроиться кухаркой

Москва, 5 марта. Лера Кудрявцева не будет вести премию «Муз-ТВ» в 2020 году. Скандальный блогер Лена Миро объяснила, почему 48-летняя ведущая лишилась возможности вести знаковое событие.

Накануне стало известно, что Кудрявцева не будет вести премию в 2020 году. «Бессменную» ведущую премии заменили на Ксению Собчак и Ольгу Бузову. Блогер уверена, что Кудрявцеву «вышибли» с премии из-за ее постаревшего вида и неприятной истории с силиконовой грудью. Ранее ведущая была вынуждена избавиться от имплантатов из-за проявившегося дефекта.

По словам Миро, многочисленные косметические процедуры и вмешательство пластических хирургов не помогли Кудрявцевой омолодиться. Блогер назвала возраст ведущей «не старым, но уже пожилым» для развлекательных мероприятий.

«Кудрявцева сильно сдала внешне, а теперь еще и сисек нет. Что в данный момент может предложить премии «Муз-ТВ» гражданка Валерия Львовна Кудрявцева? Да ничего!» ― отметила Миро.

Блогер считает, что выбор Собчак в качестве ведущей обоснован нахальным поведением экс-кандидата в президенты ― «она хабалка». Зрителям нравится смотреть, как Собчак хамит людям, а она, в свою очередь, готова идти по головам, объяснила Миро.

Что касается кандидатуры Бузовой, то выбор обоснован умственными способностями певицы и ее истеричным характером.

«Любой ― вот абсолютно любой! ― человек чувствует над Оленькой свое умственное превосходство. Смотреть на истеричную дуру, которая бесит, можно бесконечно», ― добавила блогер.

Миро предложила Кудрявцевой не строить из себя «секс-бомбу» и не пытаться стать вторым Владимиром Познером. По словам блогера, ведущей пора переквалифицироваться и найти новую работу. Например, стать телесвахой или телекухаркой, предложила Миро.

Ранее Миро раскритиковала продюсера Яну Рудковскую за решение лететь в Париж в период активного распространения коронавируса во Франции. Миро обвинила продюсера в «тупости и эгоизме».