Столкновения сирийской армии с боевиками в городе Серакиб прекратились

Дамаск, 5 марта. Боестолкновения между террористами и сирийской правительственной армией в городе Серакиб, который находится в провинции Идлиб, прекратились. При этом бои продолжаются в окрестностях населеного пункта.

С вечера 4 марта боевики предпринимали попытки вновь войти в Серакиб, однако в ночь на 5 марта Сирийская арабская армия (САА) вынудила террористов отступить. Военно-полевой источник на месте сообщил, что солдатам правительственных войск Сирии удалось отразить все атаки.

«Террористы, понеся потери, отступили, сейчас наблюдается затишье», — рассказал он РИА Новости.

Сейчас радикалы продолжают обстреливать трассу М5. Бои в окрестностях Серакиба еще идут, но в самом городе уже закрепляются дополнительные силы САА.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации боевиков. В январе 2020 года террористы атаковали мирное население, в связи с чем сирийская армия начала в районе операцию против экстремистов. При этом Турция оказывала содействие боевикам, перебрасывая технику на их позиции и пытаясь выдать их за «умеренную оппозицию».

27 февраля ситуация в Идлибе обострилась, когда военнослужащие Турции попали под обстрел сирийской армии. В результате более 30 турецких солдат погибли. Как сообщил российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС), военные Турции находились на позициях террористов, где их не должно было быть.