Колташов оценил потери Турции в случае разрыва отношений с Россией

Российско-турецкие экономические отношения находятся в подвешенном состоянии из-за нарастания антироссийских настроений в турецком обществе и действий Анкары в Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган серьезно рискует, и ему предстоит решить: готов ли он пожертвовать экономикой государства ради того, чтобы попытаться «разыграть партию» в Сирийской Арабской Республике. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Эрдоган серьезно рискует

Экономические отношения России и Турции стоят на распутье, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В случае, если Анкара не осознает, к чему может привести ее авантюра в Сирии, Москва может пойти на сокращение торговых и экономических связей с Турцией.

«Российско-турецкие экономические отношения остаются сейчас в подвешенном состоянии. Либо они сохраняются, либо Россия уменьшает их до предела: в том смысле, что она будет по минимуму покупать турецкие товары и сделает так, чтобы российские туристы не поехали летом отдыхать в Турцию <…> По сути, Россия таким образом минимизирует свои торговые отношения с Турцией, если эта ситуация сохранится — ситуация политического и военного накала вокруг Сирии», — сказал Колташов в беседе с ФАН.

Разрыва экономических отношений можно и избежать. Это реально, если турецкие власти не пойдут на дальнейшую эскалацию и осознают угрозы. В обратном случае турецкой экономике грозит крах.

«Экономических потерь удастся избежать, что особенно важно будет сейчас для турецкой экономики, потому что Эрдогану совершенно нечем прикрыть эти бреши, которые образуются в результате отмены российского спроса (который может быть и спросом на все виды сельхозпродукции на лето и на весь 2020 год). И, в то же самое время, некем заменить российских туристов. В ситуации, когда тема турецко-сирийской войны выйдет на передовые всех европейских газет, вряд ли удастся завлечь много туристов из Европы», — предрек Василий Колташов.

Не усиливает симпатии Европы к турецкому президенту и скандальное поведение Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении мигрантов, которых он практически бросил на греческие погранпосты. Колташов подчеркнул: вряд ли этот шаг Анкары будет способствовать мягкости со стороны Евросоюза. А больше Турции туристов брать неоткуда.

«Эрдоган очень серьезно рискует. Его электорат — так называемые «новые горожане», в значительной мере — сельское население, — настроен очень националистически, очень исламски, где-то даже имперски. Но это люди, чьи рабочие места окажутся под ударом в первую очередь, и чье имущественное положение не столь хорошо, как у так называемых «старых горожан» в Турции, у которых могут быть сбережения, своя недвижимость, небольшое свое дело, и которые крепче стоят на ногах, по крайней мере, в городской экономике, и в состоянии перенести год больших экономических потерь», — сказал эксперт.

По мнению Василия Колташова, президенту Турции предстоит решить: готов ли он пожертвовать сельхозпродукцией, туризмом и легкой промышленностью страны ради того, чтобы попытаться «разыграть партию» в Сирии. Успех этой авантюры выглядит крайне маловероятным. При этом Эрдогану не стоит уповать на обещанную ему американскую помощь.

«Скорее всего, она будет предоставляться в стандартном американском формате: «мы заберем все ценное у вас в обмен на наши крайне необходимые вам ресурсы, которые мы предоставим в чрезвычайно ограниченном масштабе», — предположил эксперт.

В целом же, Анкара теряет гораздо больше Москвы в случае, если экономические отношения России и Турции будут разорваны. Россия, по мнению эксперта, может ощутить удар по Росатому и его проектам. С трудностями может столкнуться и «Газпром» в сфере реализации его планов по выходу на европейский рынок, но тут и так все не было безоблачно.

«Но самое главное, что Россия сможет заместить турецкие товары: есть коридор, соединяющий Россию с Ираном, с Пакистаном. И, элементарно, турецкие фрукты будут заменены. А что касается российского бизнеса — он получит шанс быстро начать организовывать качественную туристическую сферу в больших масштабах на российской территории, чтобы люди могли отдыхать здесь, не опасаясь, что там начнется война или эпидемия. Но это уже особенности всего 2020 года, который является кризисным, и действия Эрдогана — политические действия — они проходят в условиях нарастающего обострения мирового экономического кризиса. Отсюда, кстати говоря, и большие потери, которые Турция может понести. В случае с Россией ситуация несколько мягче. Мы можем потерять объемы продаж газа, но отчасти это может произойти из-за схлопывания турецкой экономики», — резюмировал эксперт.

Крым вместо Антальи

Член Совфеда РФ, сенатор от Крыма Сергей Цеков согласен с Василием Колташовым в том, что российские туристы предпочтут отдыхать на отечественных курортах, а не турецких, в случае ухудшения отношений между Россией и Турцией.

«Если будут отношения ухудшаться, то да, однозначно, [туристы] предпочтут курорты наши, российские, какие-то другие курорты. Но с учетом того, что еще и коронавирус, мне кажется, значительная часть граждан РФ все-таки предпочтут остаться в России. Любое снижение потока туристов из России в Турцию, естественно, перераспределит его, скорее всего, в нашу пользу — в пользу курортов черноморского побережья Краснодарского края, Крыма», — сказал Сергей Цеков в беседе с ФАН.

Противоречия, возникшие между Турцией и Россией, нужно решать путем постоянного диалога. На предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть подняты разные аспекты взаимоотношений Москвы и Анкары, предположил сенатор.