Кто из гостей Медиагруппы «Патриот» заслуживает звания «Мисс Патриот — 2020»

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», которая состоится в четверг, 5 марта, в 14.00, в пресс-центре по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Гостями медиацентра станут самые известные и самые интересные женщины страны, добившиеся успеха в самых неожиданных областях, включая сугубо мужские.

Вместе с гостями мы обсудим, что такое для нас Международный женский день и что он символизирует, выслушаем истории успеха и проведем несколько веселых конкурсов. После чего совместно с нашими читателями в режиме онлайн выясним, кто из наших гостей заслуживает высокого звания «Мисс Патриот — 2020».

Гости и участники дискуссии:

— Анастасия Рюриковна Мельникова, актриса, депутат Закса;

— Мария Николаевна Филисова, мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной;

— Татьяна Дваждова, боксер;

— Татьяна Александровна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения;

— Елена Валерьевна Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ;

— Ольга Михайловна Шаклатова, подполковник милиции в отставке;

— Мария Владимировна Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, и служебная собака золотистый лабрадор-ретривер Алгур Таинственный Посланник;

— Валентина Валентиновна Рогова, ветеран боевых действий 2001–2004 годов, гвардии прапорщик.

Модераторы дискуссии:

— Сергей Андреевич Селин, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации;

— Владимир Викторович Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16