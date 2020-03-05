Кто из гостей Медиагруппы «Патриот» заслуживает звания «Мисс Патриот — 2020»

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?», которая состоится в четверг, 5 марта, в 14.00, в пресс-центре по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Гостями медиацентра станут самые известные и самые интересные женщины страны, добившиеся успеха в самых неожиданных областях, включая сугубо мужские.
Вместе с гостями мы обсудим, что такое для нас Международный женский день и что он символизирует, выслушаем истории успеха и проведем несколько веселых конкурсов. После чего совместно с нашими читателями в режиме онлайн выясним, кто из наших гостей заслуживает высокого звания «Мисс Патриот — 2020».
Гости и участники дискуссии:
— Анастасия Рюриковна Мельникова, актриса, депутат Закса;
— Мария Николаевна Филисова, мастер спорта международного класса по мини-футболу и по большому футболу, чемпионка Европы в составе молодежной сборной;
— Татьяна Дваждова, боксер;
— Татьяна Александровна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения;
— Елена Валерьевна Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ;
— Ольга Михайловна Шаклатова, подполковник милиции в отставке;
— Мария Владимировна Смирнова, заместитель начальника кинологического отдела Балтийской таможни, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, и служебная собака золотистый лабрадор-ретривер Алгур Таинственный Посланник;
— Валентина Валентиновна Рогова, ветеран боевых действий 2001–2004 годов, гвардии прапорщик.
Модераторы дискуссии:
— Сергей Андреевич Селин, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации;
— Владимир Викторович Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16