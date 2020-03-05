Новак заявил о плановом отъезде со встречи ОПЕК+ в Вене

Москва, 5 марта. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что его отъезд со встречи в Вене в рамках ОПЕК+ был плановым.

Министр отметил, что уже 6 марта вернется в столицу Австрии и продолжит работу на совещании.

«Планово», — ответил Новак на вопрос журналиста о причинах отъезда.

Ранее совещание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, не достигнув согласия. Россия и Казахстан отказались сократить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале в связи с распространением коронавируса, передавало Федеральное агентство новостей.

Новак, имеющий статус сопредседателя мониторингового комитета, покинул встречу еще до завершения.