Террористы открыли огонь по Серакибу, когда Путин и Эрдоган начали переговоры

Дамаск, 5 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по Серакибу на северо-западе Сирии, как только начались переговоры президентов России и Турции, сообщил военный журналист Евгений Поддубный.

В своем Telegram-канале журналист записал видео, в котором рассказал об обстановке в сирийском городе. По его словам, террористы при атаке использовали миномет.

«Судя по всему, бьют из 120-мм миномета», — сказал Поддубный.

Евгений Поддубный: Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана боевики открыли огонь по Серакибу. Нас приветствуют) pic.twitter.com/qnVQTWAJYL — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 5, 2020

Напомним, в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств встретились для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. В Кремле рассчитывают, что стороны в ходе переговоров выйдут на единое понимание идлибского кризиса, его причин и последствий.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда боевики активизировались в регионе и атаковали позиции правительственной армии Сирии. Сирийские силы ответили ударами по террористам, среди которых почему-то оказались турецкие военнослужащие. При этом турецких солдат не должно было быть в том месте. В результате атаки погибли более 30 турецких солдат.