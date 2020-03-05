Шварценеггер через суд потребовал от пермского «Промобота» $10 млн за робота-двойника

Вашингтон, 5 марта. Знаменитый американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер хочет отсудить у пермского производителя роботов «Промобота» 10 млн долларов за создание робота с его внешностью.

По мнению железного Арни, «Промобот» незаконно использовал его образ при создании человекоподобного робота-андроида Robo-C. Шварценеггер хочет, чтобы суд запретил «Промоботу» использовать его лицо и голос. Кроме того, он намерен взыскать с компании 10 млн долларов и прибыль, полученную от продажи робота. Глава совета директоров Promobot Алексей Южаков заявил Ura.ru, что компания не получала информации о судебном иске.

При этом он напомнил, что, когда робот-двойник Шварценеггера был презентован на Synergy Global Forum в Петербурге, актеру он очень понравился. Впоследствии «Промобот» обязался больше не использовать образ актера, но нарушил обещание и продолжал демонстрировать Robo-C с его внешностью, в частности, на выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года.

Стоимость антропоморфных роботов «Промобота» в зависимости от комплектации и сложности исполнения составляет от 1,3 до 3 млн рублей.