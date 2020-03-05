Федрезерв США сыграл за Байдена, но плоды от дешевого доллара пожнет Трамп

Снижение учетной ставки американской ФРС сразу на 0,5%, до 1–1,25% годовых — это сильный ход, которого не делали очень давно. Точнее — с 16 декабря 2008 года, когда вовсю бушевал финансовый кризис, и только разовое снижение учетной ставки на 0,75% вкупе с программой «количественного смягчения», то есть эмиссией нескольких (о точной цифре спорят до сих пор) триллионов долларов остановило дальнейшее падение.

Но надо сказать, что сам процесс снижения учетной ставки ФРС тогда начался задолго до банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года, еще в сентябре 2007-го, когда ее после долгого периода роста 2003–2007 гг. впервые понизили — с 5,25% до 4,75%. А потом всего за год с небольшим «пробежали» дистанцию от 5,25% до 0,25%, уменьшив учетную ставку в 21 (!) раз и заодно по новой заливая весь мир долларами…

Честно говоря, тут есть или должен быть некий парадокс. Ведь согласно доминирующей в современной экономической науке либерал-монетаристской теории, рост предложения любого без исключения товара должен вести к падению цены на него, чтобы соблюдался принцип «рыночного равновесия», той самой «невидимой руки рынка», которая регулирует экономическую деятельность чуть ли не в автоматическом режиме… Но эмиссия долларов, то есть рост их предложения на рынке, почему-то к падению обменного курса этой валюты никогда не ведет. Даже наоборот: доллар растет в цене, а товары начинают продаваться дешевле, чем были до этого.

Значит, у рынка есть не только «невидимая рука», но и какие-то другие органы его «тела» — еще более невидимые? Ну, где вы видели организм, состоящий из одной только руки? Таких просто не бывает, правда же?

Поэтому разгадка указанного выше парадокса проста, можно сказать, до неприличия. Мировая экономика — не бесконечная и не открытая система. Поэтому чем больше внутри нее спрос на доллары — тем большую часть этой системы они занимают и тем меньше становится спрос на другие валюты, доллар «растет». А спрос на доллары не определяется объемом их предложения на рынке, он определяется объемом номинированных в долларах активов и, самое главное, долгов.

Иными словами, период низких ставок ФРС США, врубающей печатный станок, — это накачка всего мира «дешевыми» долларовыми кредитами, период высоких ставок — изъятие выданных кредитов и платежей по ним. Вместе с разного рода реальными активами: нефтью, землей, мясом и кровью…

Конечно, весь этот механизм нужно постоянно держать в работоспособном состоянии и всякий раз настраивать его в соответствии с условиями «внешней среды». Вот и на этот раз… Заседание Комиссии ФРС по открытым рынкам (FOMC) 3 марта, на котором принималось решение снизить учетную ставку, было экстренным, внеочередным, прошедшим на две недели раньше запланированной даты 18 марта, — и оно совпало с «супервторником», важной вехой президентской гонки в США. «Случайность? Не думаю…»

Фондовые индексы в Америке падали больше двух недель подряд — якобы в связи с опасениями насчет грядущей пандемии коронавирусной инфекции, особенно жестко — с 19 по 28 февраля, когда индекс Dow Jones (DJ-30) потерял 15,5% своей капитализации, а Standard & Poor's (S&P-500) — 14,6%. Следом за ними в «красную зону» с явной неохотой и задержкой начали уходить другие фондовые и сырьевые рынки по всему миру.

2 марта, когда в КНР объявили о восстановлении уровня национального производства до 90% от «докоронавирусного» уровня, индексы впервые вернулись в «зеленую зону» — как раз в ожидании снижения учетной ставки на объявленном внеочередном заседании ФРС. 3 марта произошло новое падение — видимо, рынки ждали еще более радикального решения, но 4 марта опять начался рост котировок…

Как эта ситуация на фондовых рынках связана с ситуацией на политическом рынке США? Понятное дело, «зеленая нива» здесь — на пользу действующей власти, то есть Дональду Трампу. А ее превращение в «красный пожар» резко снизит шансы 45-го президента США на переизбрание и на второй срок в Белом доме. Но сейчас до этого еще очень далеко, и устраивать «медвежье ралли» на фондовых рынках рановато — если только нет цели растянуть его до ноября и обвалить всю мировую экономику…

А вот на американских избирателей-демократов эта ситуация влияла напрямую. Понятно, что ожидания кризиса играли на руку Берни Сандерсу — как «революционеру-леваку», призывающему к радикальным изменениям существующего миропорядка. В то время как надежды на сохранение и восстановление статус-кво помогали Джозефу Байдену, тесно связанному с финансовыми воротилами Америки. Этим надеждам и соответствовало экстренное снижение учетной ставки ФРС.

Так что за свою победу на «супервторнике» экс-вице-президент США отчасти должен быть благодарен Федрезерву. У того, конечно, были свои, финансово-экономические резоны так срочно и сильно снизить учетную ставку, но это снижение заодно очень поддержало Байдена…

И в заключение — один маленький штрих к общей картине. В 2015 году весьма солидная, из «большой тройки», с мировым авторитетом, аудиторская компания PricewaterhouseCoopers заявила, что к концу 2020 года учетная ставка ФРС будет находиться на уровне 3,25%.

«П» — «прогнозы»…