В России выявили еще один случай коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили еще один случай коронавируса Мировая эпидемия все чаще дает о себе знать и в нашей стране. В России зафиксирован еще один случай коронавируса. Детали раскрыл Роспотребнадзор: заболевший — это гражданин Италии, который 2 марта обратился к нашим врачам. Сейчас он под наблюдением, но в каком регионе находится — пока неизвестно. В то же время коронавирус у россиян на карантине в Приморье не подтвердился. Девять анализов, взятых у пассажиров лайнера Diamond Princess, показали отрицательный результат. Но перед этим их еще ждет повторное обследование — оно должно наконец завершить «болезненный круиз». Напомним, что в конце февраля девять россиян прибыли во Владивосток из Йокогамы. Там, на круизном судне в Японии, разгорелся очаг коронавирусной эпидемии. Из более чем 3000 человек на борту инфекцию подхватили 700 с лишним. Эвакуировать оттуда здоровых пассажиров начали лишь после двух недель карантина. Увы, коронавирус на лайнере не обошел стороной и российских туристов — заразились трое наших сограждан, но они отправились не во Владивосток, а в Казань. Где сейчас и продолжают лечение.

Трамп применит «украинский аргумент» на выборах «Украинское дело», кажется, станет одним из аргументов в предвыборной гонке США. Во всяком случае об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News, отрывки которого публикует у себя в Twitter. В своей избирательной кампании Трамп намерен поднять тему расследования в отношении семьи Джо Байдена. Дело в том, что его сын (Хантер Байден) ранее входил в руководство нефтегазовой компании Burisma на Украине. Ну, а Трамп просил своего коллегу Владимира Зеленского расследовать возможную коррупцию в работе Байдена. Правда, после этого дело завели в США на самого Трампа. Партия демократов обвинила его в превышении полномочий: якобы президент заморозил военную помощь для Киева в обмен на дискредитацию своего политического соперника (а именно Байден может бросить вызов Трампу на следующих выборах). Дело даже обернулось попыткой импичмента, но Сенат США в итоге оправдал американского лидера. И это, вероятно, станет еще одним козырем в предвыборной гонке.

В Крыму ответили на идею Киева о новых санкциях Новые европейские санкции, если и появятся, то никак не навредят Крымскому мосту. Несмотря на желание властей Киева. Такое мнение в интервью ФАН выразил глава крымского комитета по туризму Алексей Черняк. Суть в том, что Киев вновь рассчитывает на санкции против России. Детали раскрыл постпред Украины при ЕС Николай Точицкий: он призвал Европу ответить на запуск железнодорожного сообщения с полуостровом, а оно открылось в минувшем декабре. Черняк в свою очередь допустил: санкции, может, и введут, но роли это не сыграет. «Но против кого введут? Против «Крымской железной дороги» и оператора? Это бессмысленно. Они работают только на территории Республики Крым, никаких дивидендов и счетов за границей нет. Поэтому бояться абсолютно нечего и операторам, что занимаются перевозками, что «Крымской железной дороге», — сказал Алексей Черняк, глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту.