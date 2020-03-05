Шишкова ужаснула пользователей Сети «палочками» вместо ног

Москва, 5 марта. Пользователи Сети ужаснулись от нового фото модели Алены Шишковой. Снимок девушка выложила на своей странице в Instagram.

Модель вновь взволновала подписчиков своей слишком худой фигурой. На опубликованном снимке знаменитость изображена вместе со своей поклонницей.

Пользователи Интернета обратили внимание на ноги Шишковой, которая была одета в короткие шортики. Фанаты настойчиво рекомендуют девушке набрать хотя бы пару килограммов, подозревая, что звезда подиума страдает анорексией.

«Мне одной кажется, что она прям очень худая, случайно не анорексия у нее?» — поделилась своими впечатлениями одна из подписчиц.

Часть пользователей обратила внимание, что стремительное похудение уже не к лицу модели, слишком стройная фигура не делает ее красивой, скорее наоборот.

«Какой кошмар, она еще сильнее похудела», «Опять взялась за старое. Снова худеет», «У нее не ноги, а палочки», «Как она по улице ходит», «Ужас. Кажется, она тает на глазах. Я просто в шоке», — написали поклонники в комментариях.

Сама же Шишкова уже не раз отмечала, что с детства имеет проблемы с телосложением. Она заявляла, что поправилась бы с радостью, но не может.

Ранее модель поделилась откровениями по поводу отношений с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Девушка написала в Instagram, что между ними все сложно, передавало Федеральное агентство новостей.