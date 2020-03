Турецкий самолет выключил транспондер на подлете к Триполи

Триполи, 5 марта. Воздушное судно без опознавательных знаков направляется из аэропорта Стамбула в Триполи. Об этом сообщают пользователи Twitter.

С помощью ресурса flightradar удалось отследить перемещение самолета Cessna 560XL Citation XLS, который вылетел 4 марта около 16.20 UTC из Стамбула в направлении Ливии. В данный момент известно, что при подготовке к посадке транспондер (датчик слежения) был отключен. Последней локацией, вблизи которой отображались данные о местоположении самолета, был аэродром «Митига».

Unidentified Cessna 560XL Citation XLS from #Istanbul heading straight towards #Tripoli #Libya 04Mar2020 around 1620hrs UTC, including the inevitable stopping of the tracking during descent. pic.twitter.com/NUYq450Vw8