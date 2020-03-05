Турецкий самолет выключил транспондер на подлете к Триполи

Триполи, 5 марта. Воздушное судно без опознавательных знаков направляется из аэропорта Стамбула в Триполи. Об этом сообщают пользователи Twitter.

С помощью ресурса flightradar удалось отследить перемещение самолета Cessna 560XL Citation XLS, который вылетел 4 марта около 16.20 UTC из Стамбула в направлении Ливии. В данный момент известно, что при подготовке к посадке транспондер (датчик слежения) был отключен. Последней локацией, вблизи которой отображались данные о местоположении самолета, был аэродром «Митига».

Unidentified Cessna 560XL Citation XLS from #Istanbul heading straight towards #Tripoli #Libya 04Mar2020 around 1620hrs UTC, including the inevitable stopping of the tracking during descent. pic.twitter.com/NUYq450Vw8 — Arno Landewers (@ALandewers) March 4, 2020

Напомним, в Анкаре продолжают игнорировать оружейное эмбарго ООН в Ливии, поставляя оружие на сторону боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вместе с военной техникой Турция направляет в Триполи наемников из сирийского Идлиба для эскалации ситуации в Ливии и отстаивания собственных интересов в североафриканском регионе.

В связи с поступающей поддержкой для Правительства национального согласия Евросоюз инициировал создание специальной миссии по контролю Средиземного моря — корабли ЕС будут выходить в акваторию, чтобы не допустить попадания военных грузов для бандформирований ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало расследование, посвященное вмешательству Турции во внутренние дела Ливии. Ознакомиться с ним можно здесь.