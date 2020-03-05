Россиянки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Москва, 5 марта. Аквариум, носки и лотерейный билет вошли в список самых необычных подарков, которые получали женщины на 8 Марта. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Отмечается, что открытый опрос проводился среди 1000 представительниц прекрасного пола из 311 населенных пунктов России.

Так, 12% респонденток заявили, что для них в Международный женский день самым необычным подарком стали цветы или комнатные растения. 8% назвали самым оригинальным презентом домашнего питомца. А для 5% неожиданным и приятным стал подарок в виде путешествия.

Кроме того, одними из самых популярных презентов стали игрушки, сладости и украшения — 3% респонденток.

Стоит отметить, что накануне праздника россиянки рассказали о самых желанных презентах. Наиболее популярными подарками оказались косметика, парфюмерия и ювелирные украшения.

Ранее ФАН сообщал, что парашют, палатка, бочка бензина и улыбка вошли в список самых необычных подарков, которые получали российские мужчины на День защитника Отечества.