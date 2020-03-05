Украинский политолог Михальченко пообещал новому правительству кризис через полгода

Киев, 5 марта. Новое правительство Украины во главе с Денисом Шмыгалем ждет кризис в течение полугода. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя утверждение Верховной радой Украины нового состава правительства.

Несмотря на обновление кабинета министров, общая социально-экономическая ситуация на Украине не изменится, полагает собеседник ФАН.

«Украине сейчас иметь надежду на изменение ситуации очень сложно, особенно в условиях эпидемии нового коронавируса», — убежден Николай Михальченко.

Кроме того, старое правительство за прошедшие месяцы так и не овладело ситуацией в стране.

«Новое правительство, как наследник старого правительства, будет делать какие-то действия, но ждать прорыва от них не нужно. Будут какие-то движения, но это не изменит ситуацию в стране. Буквально через полгода-год снова будет правительственный кризис», — уверен глава Украинской академии политических наук.

Безусловно, глава нового кабинета министров — грамотный человек, отмечает собеседник ФАН.

«Да, новый премьер Денис Шмыгаль изучал экономику многих стран, но экономика Украины так и не воспринимает примеров западных экономик. На Украине клановая экономика, а поэтому ни одна страна Запада не может быть примером для Украины», — рассуждает украинский политолог.

Поэтому выстроить нормальные взаимоотношения между субъектами экономики не получится.

«Новый премьер снова будет метаться между властью и олигархами. Поэтому ему не позавидуешь. Кроме того, личные черты характера, которые говорят, что он относительно мягкий человек, не позволят ему провести хоть какие-то стратегии выхода из сложившейся ситуации. Я не вижу перспектив преодоления нынешнего кризиса», — заключил собеседник ФАН.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что смена правительства не изменит курс страны, так как Украина по-прежнему находится под иностранным управлением.