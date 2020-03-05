Китайские СМИ заявили, что Россия «раскрыла не все карты» при продаже Пекину С-400

Пекин, 5 марта. Россия, продавая Китаю ЗРК С-400, «раскрыла не все карты», и о новой системе С-350 «Витязь» Пекин узнал уже после заключения сделки с Москвой, заявили журналисты китайского издания Baijiahao.

При этом авторы материала обратили внимание, что эти две системы не могут конкурировать между собой: С-400 является системой средней и большой дальности, а С-350 работает на более коротких дистанциях. Его, по мнению экспертов Baijiahao, можно рассматривать скорее как дополнение к более дальнобойному ЗРК.

Таким образом, как уточняет издание, Москву нельзя обвинять в нечестности по отношению к Пекину: «Все страны укрепляют свои границы с помощью наиболее передового вооружения, поставляя за границу далеко не все из того, чем пользуются сами». И совершенно логично, что если та или иная страна экспортирует суперсовременное оружие, то на вооружение собственных вооруженных сил должна будет принять еще более эффективные образцы.

Как уточняет «Политэксперт», С-350 являются преемниками С-300 и смогут серьезно повысить обороноспособность РФ. После принятия на вооружение нового комплекса коэффициент перехвата крылатых ракет потенциального противника увеличится в 2,5 раза.