Прокуратура требует пожизненных сроков для обвиняемых по делу об убийстве посла Карлова

Анкара, 5 марта. Турецкая прокуратура потребовала приговорить восемь обвиняемых по делу об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова к пожизненному заключению.

«Прокурор потребовал пожизненное заключение для восьмерых подозреваемых по делу за «попытку нарушения конституционного порядка», — говорится в сообщении агентства Anadolou.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, прокуратора также потребовала оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Остальных 23 фигурантов обвинение требует приговорить к различным срокам. Планируется, что следующее заседание пройдет 31 марта этого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за расследованием дела об убийстве в Турции российского посла и рассчитывает, что убийцы будут найдены и наказаны согласно букве закона. Он не стал комментировать внутренние процессы, связанные «с судебной системой и гособвинением в Турции», заметив, что это дело не Москвы, а Анкары.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки под названием «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», которая была организована в Анкаре. Нападение на российского дипломата совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован.