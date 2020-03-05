В Санкт-Петербурге состоялся торжественный запуск Хит FM. Это одна из пяти радиостанций холдинга «Русская Медиагруппа» (в него входят также «Русское Радио», Monte Carlo, DFM, Радио Maximum). И только Хит FM не было представлено в Северной столице.

Право на вещание на частоте 92,4 FM учредитель радиостанции ЗАО «Корпорация «Радио-Арт» получила по итогам конкурса Роскомнадзора еще в 2018 году.

Хит FM охватывает сегодня около тысячи городов. Ежедневно почти два миллиона человек слушают это радио. В основном станция ориентируется на взрослую, семейную аудиторию. 24 часа в сутки в эфире звучат зарубежные и русскоязычные хиты для слушателей и актуальные новости. Радиостанция сотрудничает с популярными артистами, еженедельно проводит программы с участием звезд.

«Перестаем быть радиостанцией фонового прослушивания, как это было в последние несколько лет, когда мы искали себя. Сейчас мы становимся той радиостанцией, на которую равняются и на уровне контента. Если вы увидите цифры за последние не месяц, не два, и не три, это то время, с которого началась наша новая станция, вы можете увидеть насколько уверенно мы себя чувствуем», — говорит Снежина Кулова, креативный продюсер «Русской Медиагруппы».

О возможностях «Русской Медиагруппы», о том, что ожидать слушателям радиостанции Хит FM в Петербурге рассказала коммерческий директор РМГ Елена Калмыкова.