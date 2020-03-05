В Совфеде предостерегли Турцию от шантажа России судом над обвиняемым в убийстве Карлова

Сама возможность оправдания в Турции пятерых обвиняемых по делу убийства российского посла Андрея Карлова осложняет позиции Анкары в переговорном процессе с Москвой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Дело Карлова

Прокуратор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Остальных 23 фигурантов обвинение считает виновными и требует приговорить к различным срокам. Следующее заседание суда планируется 31 марта, на нем слово дадут защите.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападение на российского дипломата совершил полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован силами безопасности.

«Это плохо для Эрдогана»

Олег Морозов обратил внимание, что возможность оправдания подозреваемых по делу убийства Карлова — это вопрос политики, а не права. Сама постановка вопроса создает негативный фон для встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Было совершено не просто уголовное преступление, а уголовное преступление против высшего представителя другой страны на территории Турции. И понятно, что любые оправдательные решения по этому делу выходят за рамки права. И как это турецкая сторона будет объяснять России и в ходе предстоящих переговоров, и вообще, понять очень сложно. Если это попытка давления на нас — шантаж, то он лишен всякого смысла. Потому что Россия абсолютно точно на это не пойдет и будет требовать справедливого суда и решения для преступников. Если такой замысел у турецкой стороны есть, то он обречен на неудачу», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, такой шаг наоборот создаст менее комфортные для Турции условия в переговорном процессе с Россией. Это также ухудшает позиции Эрдогана в переговорах с Путиным.

«Надеюсь, в ходе переговоров будут восстановлены те договоренности, которые касались Идлибской зоны, разоружения террористов, и вопросы о прекращении огня. Это сегодня принципиально. Совершенно очевидно, что мы в данном вопросе не собираемся потакать турецкой стороне, которая ведет себя как слон в посудной лавке. Но уже хорошо, что Эрдоган едет к Путину разговаривать, договариваться. Это по крайней мере дает основания надеяться, что позитивные результаты у этих переговоров будут», — заключил Олег Морозов.

По делу об убийстве Андрея Карлова проходят 28 человек, включая оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (сейчас проживает в Соединенных Штатах и свое обвинение отвергает). Прокуроры уверены, что убийство российского дипломата — провокация, цель которой — нанести ущерб турецко-российским отношениям.

Слушания длятся уже больше года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые отвергают причастность к преступлению.