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В Совфеде предостерегли Турцию от шантажа России судом над обвиняемым в убийстве Карлова

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В Совфеде предостерегли Турцию от шантажа России судом над обвиняемым в убийстве Карлова

Сама возможность оправдания в Турции пятерых обвиняемых по делу убийства российского посла Андрея Карлова осложняет позиции Анкары в переговорном процессе с Москвой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Дело Карлова

Прокуратор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Остальных 23 фигурантов обвинение считает виновными и требует приговорить к различным срокам. Следующее заседание суда планируется 31 марта, на нем слово дадут защите.

В Совфеде предостерегли Турцию от шантажа России судом над обвиняемым в убийстве Карлова

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападение на российского дипломата совершил полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован силами безопасности.

«Это плохо для Эрдогана»

Олег Морозов обратил внимание, что возможность оправдания подозреваемых по делу убийства Карлова — это вопрос политики, а не права. Сама постановка вопроса создает негативный фон для встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Было совершено не просто уголовное преступление, а уголовное преступление против высшего представителя другой страны на территории Турции. И понятно, что любые оправдательные решения по этому делу выходят за рамки права. И как это турецкая сторона будет объяснять России и в ходе предстоящих переговоров, и вообще, понять очень сложно. Если это попытка давления на нас — шантаж, то он лишен всякого смысла. Потому что Россия абсолютно точно на это не пойдет и будет требовать справедливого суда и решения для преступников. Если такой замысел у турецкой стороны есть, то он обречен на неудачу», — пояснил Олег Морозов.

В Совфеде оценили возможность оправдать в Турции пятерых обвиняемых по делу Карлова

По мнению сенатора, такой шаг наоборот создаст менее комфортные для Турции условия в переговорном процессе с Россией. Это также ухудшает позиции Эрдогана в переговорах с Путиным.

«Надеюсь, в ходе переговоров будут восстановлены те договоренности, которые касались Идлибской зоны, разоружения террористов, и вопросы о прекращении огня. Это сегодня принципиально. Совершенно очевидно, что мы в данном вопросе не собираемся потакать турецкой стороне, которая ведет себя как слон в посудной лавке. Но уже хорошо, что Эрдоган едет к Путину разговаривать, договариваться. Это по крайней мере дает основания надеяться, что позитивные результаты у этих переговоров будут», — заключил Олег Морозов.

По делу об убийстве Андрея Карлова проходят 28 человек, включая оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (сейчас проживает в Соединенных Штатах и свое обвинение отвергает). Прокуроры уверены, что убийство российского дипломата — провокация, цель которой — нанести ущерб турецко-российским отношениям.

Слушания длятся уже больше года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все подсудимые отвергают причастность к преступлению.

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