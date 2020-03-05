Армия Хафтара пресекла попытку прорыва в аль-Азизии

Аль-Азизия, 5 марта. Пользователи Facebook сообщают о попытке прорыва в районе аль-Азизии со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сообщается, что силам Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось отразить атаку боевиков ПНС, представленных в этот раз наемниками из Чада, а также арестовать нескольких из них.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте арабского издания «аль-Ихбарийа» было опубликовано видео, на котором пленники ЛНА рассказали, как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии завербовали их в целях борьбы против сил Халифы Хафтара. Так, один из пленников рассказал, что работал в районе аль-Азизия, прежде чем ему предложили «вторую работу» с ежемесячным окладом в три тысячи ливийских динаров.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что председатель Комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи в ходе десятого раунда переговоров АС предупреждал: прибывающие на ливийскую территорию иностранные террористы и наемники несут большую угрозу для всего североафриканского региона.

При этом опасения представителя Африканского союза не беспочвенны, так как Турция продолжает поддерживать тенденцию снабжения боевиков ПНС оружием вопреки эмбарго ООН и всем договоренностям в Москве и Берлине, что провоцирует эскалацию конфликта, а вовсе не его урегулирование, о котором говорит Эрдоган с высоких трибун.