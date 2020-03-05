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LIVE: Международный женский день в Медиагруппе «Патриот»

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Сегодня Медиагруппа «Патриот» в своих стенах проводит пресс-конференцию на тему «Международный женский день как символ чего? Феминизма, социализма, сексизма?».

Гостями медиацентра стали самые известные и интересные женщины страны, добившиеся успеха в неожиданных областях, включая сугубо мужские.

Вместе с гостями мы обсудим, что такое для нас Международный женский день, и что он символизирует, выслушаем истории успеха и проведем несколько веселых конкурсов.

После чего совместно с нашими читателями в режиме онлайн выясним, кто из наших гостей заслуживает высокого звания «Мисс Патриот-2020».

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