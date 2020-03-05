Вострецов поддержал идею Минтруда по изменению системы страховых выплат

Москва, 5 марта. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов положительно оценил идею по изменению системы страховых выплат. Он считает, что нововведения будут положительно приняты и сотрудниками, и работодателями, и его коллегами в парламенте.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ готовит законопроект, который внесет изменения в систему страховых выплат. Ведомство хочет снять с работодателей обязанность оплачивать больничные листы и декретные по беременности и передать эти функции Фонду социального страхования.

Парламентарий и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал эту инициативу.

«Работник не будет переживать, получит ли он эти выплаты от работодателя, а гарантированно получит их из ФСС. А работодатель избавится от лишней ответственности. Думаю, эти изменения будут поддержаны в Госдуме».

Кроме того, депутат считает, что сотрудники должны сами перечислять свои взносы в ФСС. По его мнению, эта мера поможет им лучше понимать, на что отчисления в итоге расходуются.