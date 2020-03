Эксперт оценил политику Турции в Ливии в преддверии встречи Эрдогана и Путина

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин предоставил Федеральному агентству новостей (ФАН) эксклюзивный комментарий по заявлению официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари о вмешательстве Турции во внутренние дела североафриканской страны.

Спикер ЛНА отметил, что именно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез в Ливию террористов, турецкий военный контингент и оружие. По словам Мисмари, некоторые задаются вопросом, можно ли американское оружие, такое как ПВО и 155-мм артиллерию, перебрасывать из страны-покупателя этого оружия в другую страну, и является ли решение о переброске оружия и боевиков решением турецкого парламента (ВСНТ).

По мнению политолога Антона Бредихина, главный вопрос в данном случае заключается в том, что Эрдоган теряет свои позиции в Ливии, и хотел, вероятно, осуществить блицкриг — операцию, в которой Турцию поддержало бы так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и помогло быстро получить контроль над всей территорией государства.

Тем не менее, в Турции и без оружейных вопросов по части внешней политики хватает своих, внутренних проблем. Так, заместитель председателя кемалистской Народно-республиканской партии Энгин Озкоч сделал несколько резких заявлений, в которых фактически обвинил Эрдогана в предательстве из-за действий в Сирии. После его этих заявлений уже на заседании в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка.

