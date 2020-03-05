Эксперт оценил политику Турции в Ливии в преддверии встречи Эрдогана и Путина

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин предоставил Федеральному агентству новостей (ФАН) эксклюзивный комментарий по заявлению официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари о вмешательстве Турции во внутренние дела североафриканской страны.

Турецкий блицкриг

«Тысячи террористов прибыли в Ливию через Турцию. Мы хотим сказать оппозиции Турции и народу: смотрите, какие преступления Эрдоган совершает в Ливии! Вы должны знать, что он творит в Ливии и во всем мире», — заявил Мисмари.

Спикер ЛНА отметил, что именно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез в Ливию террористов, турецкий военный контингент и оружие. По словам Мисмари, некоторые задаются вопросом, можно ли американское оружие, такое как ПВО и 155-мм артиллерию, перебрасывать из страны-покупателя этого оружия в другую страну, и является ли решение о переброске оружия и боевиков решением турецкого парламента (ВСНТ).

По мнению политолога Антона Бредихина, главный вопрос в данном случае заключается в том, что Эрдоган теряет свои позиции в Ливии, и хотел, вероятно, осуществить блицкриг — операцию, в которой Турцию поддержало бы так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и помогло быстро получить контроль над всей территорией государства.

«Собственно, возрождал свой османский проект. Но все последние события — а это не только Ливия, но и Сирия – здесь идет прямая связь, — показывают, что Турция теряет влияние в регионе. И Ливия в данном случае уже сама демонстрирует, что турки ей не нужны. В Ливии не видят ничего позитивного в желании Турции разводить на территории страны деятельность протурецких боевиков. И даже американское оружие, которое поставляется из Турции в Ливию — это фактор того, что это оружие НАТО, и Турция на каких-то основаниях участвует в ливийском процессе. Поэтому, в принципе, здесь по оружию вопросов к ней [Турции] не будет, и НАТО будет ее [Турцию] выгораживать, утверждая, что Турция — страна НАТО. Есть турецкие военные в Ливии? Есть. Поэтому по оружию вопросов не будет подниматься», — утверждает Бредихин.

Судьба «собирателя земель турецких»

Тем не менее, в Турции и без оружейных вопросов по части внешней политики хватает своих, внутренних проблем. Так, заместитель председателя кемалистской Народно-республиканской партии Энгин Озкоч сделал несколько резких заявлений, в которых фактически обвинил Эрдогана в предательстве из-за действий в Сирии. После его этих заявлений уже на заседании в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка.

A fight occured in the Turkish parliament.



When they are not fighting alongside terrorists, they fight each other.



Someone must of took the last Kebab ): pic.twitter.com/VRT0bh5L7c — Andrew ???????? (@AndrewBritani) March 4, 2020

Мисмари, в свою очередь, заявил, что в ЛНА «радостно наблюдали, как в турецком парламенте «Братья-мусульмане»1 дрались с оппозицией».

Кандидат исторических наук Антон Бредихин считает, что здесь вопрос шире, чем «рядовая перепалка» в парламенте: по мнению эксперта, это уже вопрос того, будет ли Эрдоган в дальнейшем видеться как «собиратель земель турецких», учитывая рвение турецкой оппозиции представить действующего президента в негативном ключе.

«Вроде бы он [Эрдоган] создал этот османский проект, но он его реализовывает неэффективными инструментами — он использует политтехнологии, которые неприменимы и не принесут политического улучшения для имиджа Турции. Потому, по сути, турецкий парламент — это копия Верховной Рады Украины, где такие драки происходят на регулярной основе. Видимо, ситуация в турецком парламенте переходит в формат шоу», — предполагает эксперт.

Бредихин: Террористов бессмысленно разделять на организации

Ахмад Мисмари в ходе своего публичного выступления рассказал о разрастании террористических ячеек в Ливии и проиллюстрировал свои слова досье на одного из боевиков Абу аль-Якзана.

«Есть террористы из «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) в Ливии, и они опасны и для соседних стран. Террористы «ан-Нусры» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) попали в Ливию через Турцию, в том числе, опасный египтянин Абу аль-Якзан — террорист «Аль-Каиды», и он уже в Триполи. Эрдоган поддерживает тех, кто отрубает головы и играет ими в футбол — это опасно, и турецкий народ должен знать, что в Триполи есть здания, которые пострадали от террористических атак», — подчеркивает официальный спикер ЛНА.

Он отметил, что в Триполи было уже достаточно взрывов — даже правительство Файеза Сарраджа подверглось атакам террористов. В целом, по словам Мисмари, в ливийской столице было зафиксировано свыше 400 терактов, похожих на те, которые были раньше в Бенгази. Также он напомнил о похищениях людей в Триполи — на данный момент числится около 1000 человек.

«Террористы уже стали реальным фактором международного процесса, и они едины. То есть разделять их на «Аль-Каиду», «Братьев-мусульман», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (группировки запрещены в РФ. — Прим. ФАН) или какие-то еще организации бессмысленно, так как все они взаимосвязаны. Методы их коммуникации все знают — начиная от Telegram, продолжая Facebook, и так далее. Благодаря этим ребятам делают революцию на Ближнем Востоке — арабская весна, например. И в принципе, не надо их разделять на организации. Терроризм — он един. Если его использовать в каком-то регионе, то там будут все. Все, кто зарабатывает быстрые деньги, все безнравственные и беспринципные, бесчеловечные люди, готовые идти на все ради получения выгоды», — утверждает Антон Бредихин.

Эксперт выразил мнение о том, что «расцвет» терроризма в Ливии можно было спрогнозировать более десяти лет назад, когда стало понятно, что страна превратится в территорию, свободную для боевиков с их идеологией — так и случилось.

«То, что Турция применяет эти методы — она применяет их для своей выгоды. Ливийцы это осознают, и потому не видят в дальнейшем данную страну [Турцию] в качестве регулятора миротворческих процессов на территории Ливии», — заключил собеседник ФАН.

Ситуация в Ливии остается дестабилизированной с 2011 года, когда поддерживаемые США силы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи, а его самого растерзала толпа. После этого Запад сформировал в Триполи террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Сейчас ПНС Ливии активно поддерживает поставками оружия и переброской сирийских боевиков Турция.

1 Организация запрещена на территории РФ.