Кремль прокомментировал «минирования» самолетов телефонными террористами

Москва, 5 марта. ФСБ оперативно информирует президента РФ об инцидентах с «минированием» самолетов, спецслужбы ищут злоумышленников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«ФСБ о подобных событиях докладывает. В данном случае в отношении таких людей работают спецслужбы работают, публичной работы тут быть не может. Будем надеяться, что («минеров») поймают и накажут по закону», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 3 марта из-за сообщений о «минировании» два самолета совершили экстренные посадки: одно воздушное судно, выполнявшее перелет из Владивостока в Москву, село в Хабаровске. В Перми совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву

5 марта сообщения об опасных предметах на борту получили еще три самолета: лайнер, направлявшийся из Москвы в Сыктывкар, самолет Москва — Москва и борт Петербург — Симферополь.