Песков рассказал, что вбросы и провокации на фоне вспышки коронавируса идут из-за рубежа

Москва, 5 марта. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о реакции властей на информационные вбросы на фоне вспышки нового типа коронавируса.

«Эта кампания постоянно имеет место, мы сталкиваемся с элементами ЧС, как правило, такие провокации происходят из-за рубежа», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее оценил ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Он призвал наладить работу по информированию населения о реальной ситуации. Во время совещания с членами правительства РФ в подмосковной резиденции Ново-Огарево Путин отметил, что зафиксирован ряд информационных вбросов, которые были организованы из-за границы.

С точки зрения Владимира Путина, подобные инциденты нацелены на создание паники среди населения. Противостоять этому можно лишь с помощью предоставления гражданам достоверной и всеобъемлющей информации, добавил президент России.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позже посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что победить коронавирус на всей территории Китая получится, скорее всего, до конца марта.

К настоящему моменту общее число человек, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 за пределами Китая, превысило отметку в 12 тысяч.

В России зарегистрировано несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5 марта появилась информация, что вирус нашли у гражданина Италии, который прибыл в РФ 29 февраля. Студента госпитализировали из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова для обследования. Заболевание у мужчины протекает в легкой форме. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.