Кремль внимательно следит за расследованием дела об убийстве в Турции Карлова

Москва, 5 марта. Кремль внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова и рассчитывает, что убийцы будут наказаны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы хотим быть уверенны в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону», — сказал представитель Кремля.

Российский чиновник отметил, что не будет комментировать внутренние процессы, связанные «с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело».

Карлова убили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападавший — сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован.

Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. В обвинительном заключении указано, что убийство российского посла — провокация, целью которой было нанесение ущерба турецко-российским отношениям.

Ранее сообщалось, что турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых обвиняемых. Остальных 23 человек ведомство считает виновным и требует приговорить их к различным срокам заключения.