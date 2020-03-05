Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с фракциями досрочные выборы в Госдуму

Москва, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин встретится с главами фракций, чтобы обсудить поправки к конституции, вопроса досрочных выборов в Госдуму в повестке дня нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В повестке дня такого вопроса нет, и [эта тема] никогда не звучала и никем не ставилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Путин обсудить с руководителями фракций Госдумы досрочные выборы членов нижней палаты парламента.

Пресс-секретарь президента не исключил, что перед встречей глава государств может по отдельности побеседовать с участниками собрания.

«Естественно, главная тема этой встречи — это обсуждение поправок», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что провести данную встречу пару недель назад предложил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Поводом для инициативы стало предстоящее второе чтение законопроекта о поправках к конституции.

Напомним, выборы в Госдуму РФ намечены на 2021 год. Ранее в различных Telegram-каналах появились сообщения, что выборы в нижнюю палату парламента могут состояться уже в текущем году. Ранее ФАН пообщался с различными депутатами и политологами по поводу подобных публикаций. Эксперты не пришли к единому мнению по этому поводу.