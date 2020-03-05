Песков рассказал, что должно сделать государство для реализации человека

Москва, 5 марта. Для реализации возможностей человека государство должно создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, развивать гранты, поддерживать перспективную молодежь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили, что в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер Владимир Путин рассказал, что государство должно делать все больше и больше, чтобы у людей было желание реализовываться в собственной стране. У Пескова спросили, что именно Москва собирается делать.

«Создание новых рабочих мест, точнее создание атмосферы, при которой бизнес создает новые рабочие места. Это реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса, который, собственно, должен составлять костяк экономики. Это развитие различных программ, грантов, программ поддержки перспективной молодежи, наиболее талантливой молодежи, ученых, выделение грантов для лабораторий. Те, кто предпочел работать за границей, таким образом получают возможность вернуться. Собственно, это все те программы развития, о которых мы говорим, информация о которых содержится в открытых источниках», — сказал представитель Кремля.

При этом журналисты напомнили Пескову, что про малый, средний бизнес в России говорится, по меньшей мере, десятилетие. Они поинтересовались, что мешало раньше все это успешно реализовать. По их словам, все больше молодежи хочет уехать из страны.

«Вообще, молодежь во всех странах мира хочет уехать, какая-то молодежь хочет остаться. Если молодежь уезжает — это не нужно воспринимать со знаком минус. Кто-то уезжает, кто-то возвращается. Президент, собственно, в интервью говорит, что едут туда, где лучше. В какой-то момент в каком-то месте лучше, в какой-то определенной стране работать по профилю. За этим наступает момент, когда человек видит для себя более выгодным возвращение в Россию, — сказал Песков.

По его словам, «это обычный круговорот, который происходит во всех странах мира». Он подчеркнул, что молодежь едет из «США в Европу, из Европы в Америку, из России — в Европу».