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Кремль уточнил формат переговоров Путина с Эрдоганом

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Кремль уточнил формат переговоров Путина с ЭрдоганомМосква, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, затем встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча с Эрдоганом запланирована в формате один на один или при необходимости — в узком составе», — уточнил представитель Кремля.

Далее в рабочем графике главы государства — встреча с руководителями фракций Федерального собрания РФ.

«Не исключается, что Путин по отдельности пообщается с Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым, Владимиром Жириновским и спикером Госдумы Вячеславом Володиным», — добавил Песков. 

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