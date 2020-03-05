Кремль уточнил формат переговоров Путина с Эрдоганом

Москва, 5 марта. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, затем встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча с Эрдоганом запланирована в формате один на один или при необходимости — в узком составе», — уточнил представитель Кремля.

Далее в рабочем графике главы государства — встреча с руководителями фракций Федерального собрания РФ.