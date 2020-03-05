Либеральные журналисты устроили «междусобойчик» на конкурсе «Золотое перо»

Санкт-Петербург, 5 марта. Три сотрудника «Новой газеты» вошли в рабочую группу по отбору номинантов «Расследования» журналистского конкурса «Золотой перо», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Не исключено, что либеральные журналисты устроят «междусобойчик» и выберут «своих» победителей.

В петербургском Доме журналиста состоялось собрание оргкомитета и жюри премии «Золотое перо», которую вручают самым выдающимся представителям профессии с 1995 года. Обладатель Гран-при получает 100 тысяч рублей, а победители в номинациях по 70 тысяч рублей.

В этом году первое организационное собрание было омрачено разразившимся за день до него скандалом с отставкой директора Домжура Людмилы Фомичевой, являющейся и председателем наблюдательного совета премии. Поводом для отставки стало ее двойное гражданство — России и Греции. Роскомнадзор справедливо заметил, что такое положение нарушает закон о СМИ. О греческом гражданстве экс-директора всем входящим напоминала национальная музыка, раздававшаяся из ресторана «Сиртаки», расположенного, по случайному совпадению, наверное, в этом же здании.

Голосования за составы рабочих групп, которые будут проводить отбор номинантов из присланных на конкурс работ, по большинству номинаций прошли спокойно. А вот состав группы в одной из самых почетных — «Расследования», вызвал жаркие споры. В нее вошли пять человек, четыре из которых оказались, будем надеяться случайно, сотрудниками «Новой газеты». Это Диана Качалова, Денис Коротков, Ирина Тумакова и Татьяна Лиханова. Спецкор BBC News Анна Пушкарская выглядела случайной в этой компании.

Первой о превалировании своих интересов в обсуждаемой номинации высказалась сама главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова. Ее обеспокоило то, как это будет выглядеть со стороны, и она объявила о своем практически самоотводе в связи с отпуском, но все же пообещала оставить замечания.

После этого слово взял председатель рабочей группы в номинации «Культура», обозреватель ИД «Коммерсант» Михаил Трофименков. Он обратил внимание на то, что состав группы, отбирающий лучшие расследования года, связан не только общим местом работы, но и имеет общие политические взгляды.

«Мы тут не оцениваем взгляды коллег, — прервала его председатель жюри, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская. — Мы доверяем мнению членов этой группы».

Реплика Трофименкова зацепила главного редактора «Эха Петербурга» Виталия Дымарского.

«Это совершенно неприемлемо!» — возмущался он в микрофон.

Видимо, за такой беспристрастный взгляд он и был в итоге переведен из группы по работе с номинацией «Радио» в «Расследования».

Несомненно, Дымарский является специалистом в этом жанре, ведь недавно ему самому пришлось принять участие в расследовании, правда, в качестве потерпевшего. В октябре прошлого года журналист попался на известную мошенническую уловку — якобы он сбил человека и повредил его дорогостоящие часы. Главред радиостанции безропотно отдал «пострадавшему» 40 тысяч долларов, которые хранил у себя дома.

Таким образом рабочая группа по отбору лучших журналистских расследований города теперь выглядит так: Денис Коротков, Ирина Тумакова, Татьяна Лиханова, Анна Пушкарская и Виталий Дымарский.