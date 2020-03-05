Суд оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Москва, 5 марта. Симоновский суд Москвы впервые оштрафовал на 500 тысяч рублей так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) скандального блогера Алексея Навального за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Признать «Фонд борьбы с коррупцией» виновным, назначить наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей», — сказал судья Хызыр Муссакаев.

ФБК нарушил закон, не отметив в своем Instagram-аккаунте, что фонд Навального является иноагентом. Ранее Роскомнадзор составил четыре протокола об административных нарушениях в отношении ФБК и его директора Ивана Жданова за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента. Сам Жданов заявил, что фонд Навального не согласен с решением суда и намерен обжаловать штраф.

Напомним, так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» был признан иностранным агентом в октябре прошлого года. Основанием для такого решения стал федеральный закон «О некоммерческих организациях». Фонд Навального получал финансирование из заграничных источников, например, из США и Испании.

Согласно требованиям закона РФ, организации-иноагенты раз в шесть месяцев должны предоставлять отчеты о своей деятельности. Кроме того, при публикации материалов в СМИ и Интернете такие организации обязаны помечать, что имеют статус иностранного агента.