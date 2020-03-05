Баранец не исключил крупной провокации со стороны ПНС Ливии, поддерживаемого Турцией

Боевики незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии готовятся к масштабной провокации против сил фельдмаршала Халифы Хафтара на участке от ас-Саадии до Кубри аз-Захра в окрестностях Триполи. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари, подчеркнув, что на западном направлении за последние двое суток произошло довольно много событий. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец предупредил, что находящееся практически в безвыходной ситуации террористическое ПНС Ливии вполне способно устроить крупную провокацию.

Кроме того, в своем заявлении Мисмари сообщил, что, согласно разведывательным данным, террористы оккупационного триполитанского режима Файеза Сарраджа готовят крупную военную операцию, предполагающую наступление на позиции ЛНА. По словам военного чиновника, это может произойти на направлении Сук аль-Хамис.

Собеседник ФАН заявил, что от марионеточного преступного «правительства» Сарраджа вполне можно ожидать любых провокаций: от наступления на позиции ЛНА и окончательного срыва перемирия вплоть до вбросов о якобы использовании силами Хафтара химического оружия. Также военный обозреватель «КП» подчеркнул, что ситуация в североафриканском государстве накалена до предела, прежде всего, из-за агрессии Турции, оказывающей военную помощь террористам ПНС.

«От вот этого так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа можно ожидать чего угодно. Когда волка загоняют в угол, он становится необычайно коварным, в данном случае происходит то же самое. Я больше всего поражен, что до сих пор ПНС не устроило провокацию с химоружием и не обвинило в этом фельдмаршала Хафтара. Странно, что там [в Триполи] еще не было киносъемок, как от этого химического оружия якобы умирают отравленные дети, старики и беременные женщины. Сегодня от сторонников Сарраджа можно ожидать любых провокаций, они зубами цепляются за власть. Если успокоиться и говорить без эмоций, то градус противостояния между боевиками Сарраджа и войсками Хафтара накаляется до предела. Дело идет к тому, что вскоре может произойти генеральная схватка между этими силами за дальнейшую судьбу Ливии. Очень серьезные политические и экономические интересы на ливийской территории имеет Турция, отправившая туда уже более двух тысяч своих солдат и военных инструкторов, офицеров. Саррадж сейчас пытается апеллировать к Организации Объединенных Наций, в его боевых порядках кишат американские и натовские инструкторы, отслеживающие тотально развитие событий в Ливии», — констатировал Виктор Баранец.

Напомним, боевики ПНС и протурецкие террористы из сирийского Идлиба уже неоднократно совершали провокации против солдат ливийской армии. Зачастую джихадисты открывают огонь по позициям ЛНА из жилых кварталов Триполи, а также из военного аэродрома «Митига», на территории которого более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были похищены боевиками группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, подконтрольной «МВД» ПНС.