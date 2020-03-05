Вернувшихся из Южной Кореи мать и ребенка проверят на коронавирус в Якутске

Якутск, 5 марта. Жительницу Якутска и ее ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус. Семья недавно прилетела из Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По имеющимся данным, мать ребенка обратилась к врачам детской городской больницы в Якутске. Она сообщила медикам, что у ребенка есть симптомы ОРВИ. По ее словам, признаки болезни присутствовали у него и до отлета в Южную Корею, а по возвращению никуда не исчезли. Врачи направили пациента на обследование к инфекционисту.

«У ребенка и мамы взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Якутске официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на особом контроле Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус студента из Италии. Юноша обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, его поместили в инфекционный бокс. Медики проводят лечение и лабораторное обследование.