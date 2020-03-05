Сирия, 5 марта. Системы ПВО перехватили израильские ракеты в Хомсе и Эль-Кунейтре. В Идлибе САА отразила контрнаступление террористов у Серакиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили контрнаступление «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» под Серакибом на юге Идлиба и вернули танк, в Алеппо обстреливают опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВС Турции и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам сирийской армии на западе Алеппо, уничтожили РСЗО

«Сирийская национальная армия» (СНА): вернулась на прежние позиции у деревни Тель-Раким к западу от Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку на востоке Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»:потеряла на юге Идлиба танк при столкновении с правительственными силами под Серакибом.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: совершила попытку прорвать линии обороны САА в Идлибе и занять прежние позиции в окрестностях Серакиба.

Провинция Дамаск

К западу от столицы Сирии города Дамаск неизвестные боевики совершили нападение на КПП правительственных сил. Как сообщает новостное агентство Syria Call, около полуночи группа вооруженных людей совершили вылазку в поселке Закия, обстреляв заставу «аз-Зайти», где базируются военнослужащие 7-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА). При обстреле ни один из солдат не пострадал. Пока ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за нападение на блокпост.

Провинция Алеппо

Ночью продолжались бои между подразделениями сирийской армии и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок в окрестностях поселка Шейх-Акиль, как передает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers. Турецкая армия поддержала боевиков и открыла огонь из РСЗО по опорным пунктам САА к западу от поселения.

Военнослужащие открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям террористов на подступах к городу Дарат-Изза и отработала по огневым точкам боевиков у деревни Аль-Джина. По данным портала Aleppo AMC, боевикам «Сирийской национальной армии» удалось занять прежние позиции у населенного пункта Тель-Раким после перестрелки с правительственными силами и отрядами «Хезболлы».

Провинция Хомс

На востоке провинции террористы «Исламского государства» совершили вылазку у населенного пункта Эс-Сухне. Как передает источник в сети Twitter (Nabel_othman023), отмечаются боестолкновения сирийских военнослужащих и «спящих ячеек» ИГ.

По данным портала Step News, ВВС Израиля совершили рейды в провинциях Эль-Кунейтра и в Хомсе. Местные источники сообщили о мощных взрывах в районе поселения Ад-Дабаа. Позднее поступили уточнения о том, что под удар попала крупная база «Хезболлы» и учебный центр и склады боеприпасов проиранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции. Системы ПВО были приведены в полную готовность. Как передает источник в сети Twitter, системам удалось перехватить значительную часть выпущенных ракет. Как передает радио Sputnik, атаку была совершена с территории оккупированных Израилем Голанских высот и из воздушного пространства Ливана. Тель-Авив пока что никак не комментирует причастность к нападению на позиции «Хезболлы» и КСИР.

Провинция Идлиб

В ходе столкновения у города Серакиб военнослужащие сирийской армии отбили у «Хайят Тахрир аш-Шам» ранее захваченный ими танк Т-90, который был захвачен в феврале в ходе боев к западу от Идлиба. Как сообщает портал Al Masdar, танк удалось вернуть после того как террористы отступили от Серакиба. В настоящее время подразделения двигаются к городу Найраб и Сафухан в окрестностях горы Аз-Завия. Тяжелая артиллерия САА работает по укреплениям боевиков у деревень Сармин и Каминас

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» предприняла ночью попытку прорвать линии обороны правительственной армии у Серакиба и вернуться на прежние позиции, о чем сообщает агентство Step News. Военнослужащие открыли ответный огонь по боевикам в западном пригороде, отбросив наступление группировки к начальным позициям.

1 Организация запрещена на территории РФ.