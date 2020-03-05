The National Interest рассказал о подготовке России и НАТО к подводной войне

Вашингтон, 5 марта. Подводный флот РФ расширяет активность, а НАТО в ответ отправляет патрульные самолеты для отслеживания российских субмарин и проводит масштабные учения, что может говорить о подготовке сторон к подводной войне. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что сейчас наблюдаются самые частые и отдаленные появления российских подлодок с момента окончания холодной войны. Кроме того, РФ стала отправлять патрульные самолеты на юг дальше обычного. Так, недавно Ту-142 приблизились к воздушному пространству Норвегии. Британские и норвежские истребители Typhoon и F-16 дважды поднимались в воздух в конце февраля 2020 года для перехвата российских самолетов.

«Над морским пространством к северу от Норвегии эти российские самолеты появляются относительно регулярно. Но так далеко на юг, как на этой неделе, они залетают нечасто», — рассказал изданию Barents Observer представитель норвежских вооруженных сил майор Брюньяр Стурдал.

Самолеты РФ пролетели над Баренцевым морем к северу от Кольского полуострова, а затем повернули в сторону так называемого Фареро-Исландского рубежа. Прорыв последнего в потенциальном конфликте окажется крайне важным для ВМФ России и защиты подлодок, патрулирующих Баренцево море и Северный Ледовитый океан, отмечает The National Interest.

Полеты российских Ту-142 совпали с масштабными учениями НАТО «Холодный ответ», в которых приняли участие 15 тысяч военных из девяти стран альянса.

«В прошлом мы наблюдали, как учения союзников в наших окрестностях привели к некоторому росту активности со стороны российских наблюдателей, как и на сей раз», — подчеркнул Стурдал.

ВМФ России выводил свои подлодки на крупнейшие маневры осенью 2019 года. В воды Баренцева и Норвежского морей вышли одновременно десять кораблей, при этом в 2013 году Тихоокеанский флот США смог развернуть в столь краткие сроки лишь восемь субмарин. Североатлантический альянс направил свыше 12 самолетов для отслеживания российских подлодок. Всего с 25 октября по 7 ноября 2019 года самолеты НАТО совершили более 40 вылетов.

Кроме того, субмарины ВМФ России расширили зону патрулирования в Атлантике. В ответ американский флот начал отрабатывать защиту конвоев, чего не случалось несколько десятков лет.

«В учениях участвуют «Айк» (корабль, названный в честь бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра. — Прим. ФАН) и подводная лодка, готовая встретить непрошеных российских гостей в океанских глубинах», — сообщает сайт Breaking Defense.

Ранее в Польше начались крупнейшие за последние несколько лет военные учения DEFENDER 2020, в ходе которых отрабатывается переброска американских войск в Европу. Как рассказал Федеральному агентству новостей политолог Андрей Иванов, боеспособность армии РФ находится на высоком уровне, поэтому Россия готова дать ответ на возможную агрессию со стороны Запада.