Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Москва, 5 марта. Утверждены правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина напомнил о сложных ситуациях, когда родители тяжело больных детей самостоятельно покупали незарегистрированные в РФ лекарственные препараты за рубежом и были вынуждены нарушать закон. По его словам, закон, согласно которому врачи могут назначать такие лекарства, вступил в силу 1 марта.

«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — сказал глава российского правительства.

Мишустин добавил, что при выявлении новых больных медики смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства. При этом, добавил он, стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в РФ. Он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой «контролировать этот вопрос в постоянном режиме».