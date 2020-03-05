Агрессивный настрой: Турция устроила антироссийскую истерию перед переговорами по Идлибу

Турция запустила антироссийскую кампанию в преддверии важнейших переговоров с Россией по напряженной ситуации в сирийском Идлибе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который решил лично посетить Москву для обсуждения эскалации напряженности в сирийском Идлибе. Вместе с главой Турции в российскую столицу также прибудет и турецкая делегация.

Федеральное агентство новостей (ФАН) решило разобраться, на фоне каких событий пройдут переговоры лидеров двух стран, на которые сам Эрдоган возлагает большие надежды, судя по его заявлениям.

Позиция России на переговорах

Российский взгляд на эскалацию напряженности в сирийском Идлибе не меняется с момента возникновения конфликта. Москва решительно поддерживает сирийские власти в желании навести порядок и добиться освобождения от вооруженных группировок территорий страны в рамках международно признанных границ.

Выпущенное в преддверии встречи Путина и Эрдогана заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова отлично показывает, что Россия видит ответственность Турции за конфликт в Идлибе.

В Минобороны обращают внимание, как уже ранее говорили и российские власти, что Турция нарушает свои обязательства, взятые Анкарой в рамках сочинских соглашений 2018 года. Возмущает России и игнорирование Западом фактов поддержки Турцией вооруженных группировок в Идлибе, в том числе террористических формирований вроде «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей подробно разобрало заявление Минобороны вместе с политологом Владимиром Шаповаловым.

Очевидно, что отказываться от своих принципов и идеи необходимости борьбы с террористами, которые угрожают не только Сирии, но и всему миру, в Москве не будут. И этот пункт будет одним из главных во время предстоящих переговоров.

Кроме того, важно заметить поддержку законно избранного правительства Сирии и самого президента Башара Асада. Турция решительно настроена на свержение нынешних властей Сирийской Арабской Республики (САР), что категорически не соответствует российским интересам.

Договоренности 2018 года

Особое внимание следует уделить договоренностям, которые были достигнуты и подписаны в сентябре 2018 года между Россией и Турцией. Если изучить документ можно понять, что Турция мало того, что не стала выполнять взятые на себя обязательства, но и действовало в совершенно ином направлении.

Так, одним из пунктов соглашения является подтверждение сторонами решимости бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях. Однако, как уже неоднократно писал ФАН, Турция наоборот оказывает поддержку вооруженными группировкам, некоторые из которых являются официально признанными террористическими организациями на уровне ООН.

Помимо этого, Анкара обязалась вывести из демилитаризованной зоны до 15 октября 2018 года радикальных террористов и крупнокалиберное вооружение, а также обеспечить транзитное движение по ключевым трассам М4 «Алеппо-Латакия» и М5 «Алеппо-Хама» до конца 2018 года.

Несмотря на полное выполнение Россией и Сирией своих обязательств, Турция сознательно пошла на нарушение договоренностей, что в итоге и привело к эскалации конфликта.

Успехи Сирии в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить второй этап военной операции «Заря в Идлибе» 16 января на фоне регулярных атак боевиков по мирным жителям и позициям правительственных сил, которые происходили несмотря на достигнутое ранее перемирие.

С целью обеспечения безопасности населения страны, сирийская армия начала наступление сразу по двум направлениям – на юге Идлиба и в сторону западных пригородов от Алеппо. В результате было освобождены десятки небольших населенных пунктов, а также ряд ключевых городов на северо-западе Сирии: Кафр-Набаль, Маарет ан-Нуман, Кабтан аль-Джабаль и Серакиб, за который шли серьезные бои.

Несмотря на турецкую помощь боевикам, которая в последние дни превратилась в прямое участие Вооруженных сил Турции в нападениях на правительственные силы Сирии на стороне боевиков, САА успешно ведет наступление в Идлибе. Если взглянуть на общие результаты второго этапа «Зари в Идлибе», то с момента начала операции 18 декабря по 18 февраля было освобождено более 2 тысяч квадратных территорий.

Агрессия Турции

Согласно заявлениям турецкого руководства, Анкара считает территории северо-запада Сирии своими. Именно для контроля над этими землями Турция поддерживает вооруженные группировки и даже ввела свой военный контингент на территорию соседней страны.

Фактически, турецкие действия с точки зрения международного права являются оккупацией. А начатая 1 марта военная операция «Щит весны», стала признанием Турции в агрессии против сирийского правительства.

Федеральное агентство новостей ранее обращало внимание на антироссийскую истерию, которую поддерживают турецкие власти на территории своей страны. По мнению ряда экспертов, из-за эскалации напряженности в Идлибе безопасность россиян в Турции может быть под угрозой.

Важно вспомнить, что в прошлый раз напряженность во взаимоотношениях между Турцией и Россией по ситуации в Сирии привела к убийству российского посла Андрея Карлова прямо во время открытия выставки в Анкаре.

Запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» тогда взяла ответственность за это убийство на себя, по делу были арестованы 5 подозреваемых. Сейчас же, как ранее говорилось, Турция фактически является спонсоров тех же боевиков «ан-Нусры», которые сменили название на «Хайят Тахрир Аш-Шам». Кроме того, сегодня прокуратура Турции потребовала оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Карлова. Тем самым показав связь правительства с этим терактом.

Очевидно, что такое решение было принято в преддверии переговоров с Россией неспроста. Видимо, Турция не хочет договариваться о компромиссе по Идлибу, несмотря на громкие заявления Эрдогана на этот счет.

1 Организация запрещена на территории РФ.