Шерин объяснил, как США маскируют отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Пентагон заявил, что ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем те, что уже есть у России и Китая. При этом риторика министра обороны США Марка Эспера такова, будто они уже поставили его на вооружение. Обычно среди чиновников оборонительных ведомств различных стран мира принято молчать о разработках нового вооружения, но в данном случае преследовалась цель, далекая от обеспечения безопасности граждан США.

Очевидно, что мы столкнулись с очередным элементом информационной войны против нашей страны. В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что подобные заявления делаются для деморализации потенциального противника.

«Одним из очень важных факторов победы является наличие воинского духа, — убежден собеседник ФАН. — И поддерживается он действиями эмоционального характера, например, пламенными речами, которые мы часто наблюдаем в голливудских фильмах: все замирают, главный герой выходит на трибуну и начинает говорить какие-то слова. А когда он заканчивает, все начинают аплодировать, кричать, плакать и обнимать друг друга. Что тут сказать? Нормальная американская психология».

Депутат добавил, что сотрудники Пентагона, отлично знакомые с поведенческими триггерами своего населения, активно пользуются своим знанием в пропагандистских целях.А отставание от России маскируется громкими заявлениями о «превосходстве».

«Каждый гражданин США должен быть уверен, что их армия самая лучшая и самая мощная — так им легче живется. Поэтому, когда Россия показывает испытания новых гиперзвуковых ракет и ставит их на вооружение, в то время как у Соединенных Штатов их нет, они могут о них только говорить. Ну и, соответственно, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие новейших образцов оружия, американцам надо красиво и ярко их анонсировать — и непременно «с замахом» на превосходство над потенциальными противниками», — уверен парламентарий.

Но свою пропагандистскую работу Пентагон ведет не только среди собственного населения — «бряцанье гиперзвуковым оружием» (которого у США нет) должно также вселить неуверенность в собственных силах у жителей стран, отставание от которых еще только предстоит наверстать.