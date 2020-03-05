В Крыму рассказали о реакции Европы на грубые ноты Киева из-за посещения полуострова

На Украине осудили поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым. Депутат Юрий Гемпель уверен, что такой пиар полуострова от Киева только увеличит количество гостей из Европы.

В украинском министерстве иностранных дел визит делегации из Италии назвали «откровенным нарушением законодательства», которое также подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. В ведомстве уверены, что поездка была направлена «в угоду России-агрессору» и противоречит политике ЕС.

«Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Дипломаты предупредили, что нарушителей украинского законодательства ждет «неизбежная» правовая ответственность.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель не удивился таким заявлениям со стороны внешнеполитического ведомства Украины.

«Реакция МИД была прогнозируема. На каждую делегацию, которая приезжает к нам из Европы, они фактически всегда одинаково реагируют, — отметил Гемпель в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но просто с каждым разом их реакция по форме становится более грубой, наглой и совершенно недипломатичной».

Представители итальянской делегации из-за посещения Крыма также попали в базу украинского сайта «Миротворец», говорит депутат.

«Вчера итальянцы очень бурно обсуждали сайт «Миротворец». Они просто откровенно смеялись над этим, а потом было возмущение. Они считают, что никто не имеет права ограничивать их свободу на передвижение. Итальянцы — граждане свободного государства и вправе посещать ту страну, которую хотят», — пояснил он.

Несмотря на постоянные осуждения Украиной делегаций из других стран, которые посещают полуостров, количество гостей Крыма только растет, утверждает Гемпель.

«Я думаю, что такой пиар тоже дает положительный результат. Делегации из Европы у нас практически каждый год приезжают. Поток гостей и друзей из Европы увеличивается», — подчеркнул собеседник ФАН.

Крымский парламентарий считает, что европейские партнеры должны ответить на такое заявление украинского МИД следующим образом.

«Уважаемые наши коллеги, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Не нарушайте права человека». Но, скорее всего, будет пассивная реакция», — заключил Гемпель.

Напомним, делегация из Сицилии впервые прибыла на территорию Крыма. Как указал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель, члены делегации будут находиться на полуострове до 6 марта.

Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.