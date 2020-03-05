Аксенов не намерен «здороваться ногами» в связи с коронавирусом

Москва, 5 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен следовать мерам профилактики коронавируса и отказываться от рукопожатий.

Политик подчеркнул, что не хочет использовать альтернативные виды приветствия.

«А как – ногами здороваться? Нет, не собираюсь», — сказал Аксенов.

Ранее на нескольких официальных мероприятиях были отменены рукопожатия в связи с распространением коронавируса. Однако находчивые участники предложили свои альтернативы традиционному приветствию.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо продемонстрировал такой способ министру энергетики РФ Александру Новаку и членам его делегации. Глава организации поприветствовал российских представителей ногами.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заказал себе и своим соратникам белые перчатки, чтобы защититься от инфекции. Он рекомендовал всем парламентариям воздержаться от рукопожатий и запретил протягивать себе руку.

Глава МИД Германии не стал пожимать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Сама Меркель с юмором отнеслась к ситуации.

Отказался от рукопожатий и президент Франции Эммануэль Макрон, боясь заражения. В Елисейском дворце принят целый ряд мер, направленных на защиту главы государства.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по КНР и перекинулось на другие страны. Наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая. наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.