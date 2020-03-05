Еще один случай заражения коронавирусом выявили врачи у итальянца в России

Москва, 5 марта. В России зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией, вирус нашли у гражданина Италии, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как уточнили специалисты, по данным на четверг, это седьмой случай заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Заболевание у итальянца протекает в легкой форме. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Лечение он получает по симптомам. Выяснилось, что мужчина прибыл в РФ 29 февраля. 2 марта он обратился к врачам. Его поместили под карантин. В каком городе находится больной, не уточняется.

Ранее стало известно, что в Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали студента-итальянца. Его доставили из общежития Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Молодого человека поместили в инфекционный бокс Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина с диагнозом ОРВИ. Врачи перепроверяют анализы, в том числе студента обследует на коронавирус.

На данный момент общее число человек, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 за пределами Китая, превысило отметку в 12 тысяч. По оценкам ВОЗ, за последние сутки за границами Китая зафиксировано 2103 новых случая заражения. Таким образом, количество зараженных вне республики достигло 12668 человек. С заболеванием столкнулись граждане в 76 государствах мира. При этом, количество летальных исходов увеличилось до 214.

Известно, что коронавирус был обнаружен также в Аргентине, Чили, Польше и Украине. Кроме того, в ночь на четверг власти Сингапура подтвердили наличие инфекции у одного из пассажиров самолета, который прибыл в страну из турецкого города Стамбула.

По данным Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), из-за коронавируса закрыты школы в Иране, Италии, Монголии, Китае, КНДР, Японии, Кувейте, Ливане, а также Объединенных Арабских Эмиратах. Образование не могут получить свыше 290 миллионов детей.