Как «кошмарят» бизнес в США и что прощают бизнесу в России

В связи с планируемой экстрадицией Олега Тинькова в США и уголовным преследованием его там Федеральное агентство новостей сравнило систему наказаний за преступления предпринимателей в России и Соединенных Штатах. Об этом не расскажут инвестиционные консультанты и бизнес-аналитики за океаном.

Случай №1: уклонение от уплаты налогов юридическим лицом

Как разрешается в США: американцы привлекают к уголовной ответственности юридические лица, виновные в неуплате налогов. Наказание получит не только управляющий фирмой человек, но и сама фирма заплатит до $500 тысяч за каждое преступление. За несколько преступлений штраф может составить и миллионы долларов.

Как разрешается в России: юридические лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов не привлекаются. Это юридический оксюморон.

Случай №2: гражданин получил крупный доход из двадцати различных источников. Отчитался за них, но не заплатил

Как разрешается в США: система назначения наказаний в США куда жестче российской. Поддерживая обвинение в уклонении от уплаты налогов, например, из 20 источников дохода, с наказанием за каждое преступление от 2 до 5 лет, прокурор должен умножить 5 на 20, и суд с ним согласится. Вполне реально получить 100 лет заключения.

Как разрешается в России: скорее всего, на практике все случаи будут квалифицированы как один. Наказание будет минимальным и вряд ли связанным с лишением свободы.

А за 20 преступлений в форме уклонения от уплаты налогов виновник получит не более шести лет заключения, и скорее всего, наказание будет условным. Российский суд обязан складывать наказания лишь частично.

В России по одному приговору невозможно получить более 25 лет заключения, даже если совершенных преступлений наподобие мошенничества или уклонения от уплаты налогов будет сотня. В России человек, попав впервые под следствие за налоговое преступление и уплатив налоговые платежи полностью, не попадет даже в суд. Уголовное дело прекратят.

Случай №3: неуплата налогов доказана в суде. Государство взыскивает присужденное

Как разрешается в США: под реализацию подпадает все имущество домохозяйства. Вся семья оказывается на улице.

Как разрешается в России: зачастую применяется «социальное правосудие», так раздражающее профессиональных юристов. Суды стараются исключить из изъятия имущество супруги, учесть интересы детей и не выселять всех на улицу. Государство не допустит взыскание за счет минимальных средств для существования неплательщика и его семьи.

Практика наказания предпринимателей за воровство

В США: в 2013 филиал британской консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» с ироничным в этом контексте названием «Ценные идеи дают выдающиеся результаты» заплатила штраф в 123 млн долларов за помощь в уклонении от уплаты налогов 200 состоятельным американцам. Кстати, «Эрнст энд Янг» опосредованно, через других лиц, сейчас ведет свою деятельность и в России.

В 1983 году предприниматель Марк Рич был обвинен в незаконной торговле и, соответственно, в уклонении от уплаты налогов на 48 млн долларов. Уже после уплаты налогов и штрафа в 200 млн долларов, что в два раза больше заработанного им по версии обвинения. Он был приговорен к 300 годам лишения свободы.

В 2008 американский сенатор Тед Стивенс признан виновным в семи случаях искажения сведений для уплаты налогов. Ему светило 35 лет. От наказания его спасло вмешательство большой политики в дело.

В России: по законодательству США приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года олигарху Михаилу Ходорковскому — невообразимо мягкий. Пытайся Ходорковский продавать американскую нефть через офшоры под видом абстрактной «скважинной жидкости» в течение пяти лет, в США он получил бы обвинение по 38 пунктам с наказанием в 10 лет лишения свободы и штрафом в 500 тыс. долларов за каждый. Это вполне мог быть самый строгий приговор предпринимателю в истории: 380 лет заключения и 19 млн долларов штрафа.

Приговор Хамовнического суда на 689 листах получился массивным и тяжелым к прочтению: с позиции русского языка следствие и суд не самым удачным образом абстрактно объединили тысячи транзакций преступной группы в два формальных состава присвоения и легализации преступных доходов. Зачем было объединять десятки составов преступлений в два?

Именно поэтому сейчас уже никто не помнит фальсификацию компаниями Ходорковского налоговой отчетности, заключение ряда фиктивных договоров для вывода преступных денег за рубеж, налоговое мошенничество и присвоение, создание международной группировки по отмыванию выведенных денег.

Этот необычный и резонансный случай победы гуманности формулировок приговора над естественными правилами языковой семантики станет предметом исследования многих научных работ филологов и юристов в будущем. Кстати, текущая правовая ситуация вокруг ЮКОСа в таком исследовании также нуждается, и ФАН проведет его в ближайшее время.