Тинькова обязали сдать российский паспорт и отмечаться в полиции трижды в неделю

Лондон, 5 марта. Российский бизнесмен и основатель TCS Group Holding Олег Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, чтобы остаться на свободе, но будет обязан сдать свой российский паспорт, кипрскую ID Card и документы о резидентстве в Италии. Такое решение принял Вестминстерский суд Лондона в рамках дела о налоговых правонарушениях.

Помимо этого, по условиям залога, Тиньков будет обязан трижды в неделю отмечаться в полиции. По данным таблоида Sunday Express, эта сумма стала одной из крупнейших, выплаченных в качестве залога, отмечает РБК.

Как сообщал ранее «Царьград», расследование в отношение Тинькова инициировало налоговое управление США. Слушания по делу должны состоятся в Лондоне в феврале, марте и апреле. Сам Тиньков убежден, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.