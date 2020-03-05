Сенатор придумал, как бороться с фирмами-однодневками в России

Москва, 5 марта. Для открытия общества с ограниченной ответственностью или смены его генерального директора в России может понадобится заверить эти решения у нотариуса, заявил руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В Совете Федерации предложили идею поправок для борьбы с фирмами-однодневками в РФ. Сенатор Кутепов собирается направить инициативу на согласование правительства.

Как считает политик, это позволит избегать регистрации фирм-однодневок и мошенничества при смене руководителя ООО. Как пишет «Парламентская газета», в России нередки случаи, когда в регистрирующий орган предоставляют ложную информацию о том, что полномочия действующего гендиректора прекратились и был назначен новый.

Действующее законодательство разрешает для изменения в учредительных документах общества сведений о руководителе присылать лишь электронное уведомление, подписанное квалифицированной электронной подписью. При этом это уведомление направляет сам руководитель.

Как объяснил Кутепов, законопроект должен сократить случаи мошенничества при смене гендиректора предприятия. Для этого будет введена обязанность участников общества с ограниченной ответственностью или совета директоров нотариально заверять свое решение о наделении нового руководителя полномочиями.

При этом, если решение будет принято единственным учредителем фирмы, то оно подтверждается его подписью и также должно быть заверено у нотариуса. Также новый закон призван бороться с фирмами-однодневками, когда юридическое лицо создается без цели ведения бизнеса.